Oppo dévoile officiellement sa première smartwatch avec son propre “ design signature ” qui pourrait bien être un peu familier

OPPO a fait une ascension ces dernières années avec ses smartphones haut de gamme à bas prix, et maintenant la société fait sa percée sur le marché de la montre intelligente avec son clone Apple Watch, je veux dire, concurrent.

La montre OPPO Watch a été annoncée lors d’un événement en Chine aujourd’hui; l’entreprise a vanté son design signature, son écran AMOLED incurvé, ses caractéristiques de santé, son cellulaire intégré et sa gamme de bandes en caoutchouc ou en cuir. La montre OPPO sera mise en vente plus tard ce mois-ci en Chine, à ne évidemment pas confondre avec l’Apple Watch d’apparence similaire et de son similaire.

Si vous avez utilisé une Apple Watch auparavant, vous savez à quoi vous attendre: notifications, appels téléphoniques, messagerie, musique et même un App Store intégré. Il est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres et offre une expérience d’entraînement similaire à celle que vous trouvez sur watchOS.

Il y a une chose que l’Apple Watch n’a pas: le suivi du sommeil. Apple Watch n’offre tristement aucune fonctionnalité de suivi du sommeil intégrée, bien qu’il existe plusieurs bonnes options disponibles dans l’App Store. Le suivi du sommeil serait une caractéristique principale de la génération d’Apple Watch 2020.

OPPO se vante d’une autonomie de batterie de 40 heures lorsqu’il fonctionne en «mode intelligent», bien que l’on ne sache pas exactement quelles fonctionnalités sont disponibles dans ce mode et nous devrons attendre des travaux pratiques pour découvrir la longévité du monde réel. Un mode d’économie d’énergie plus réduit peut apparemment durer trois semaines, offrant des fonctions de base de chronométrage et de notification.

L’appareil sera apparemment disponible à l’international, mais OPPO n’a jusqu’à présent annoncé une date de sortie en Chine continentale que le 24 mars.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: