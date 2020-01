Oppo F15 est officiel en Inde: voici les spécifications techniques

Au cours des dernières heures, la société chinoise Oppo a officiellement présenté le nouveau smartphone milieu de gamme pour le marché indien Oppo F15, qui semble être essentiellement la version mondiale du dernier Oppo A91 présenté pour le marché chinois il y a plusieurs mois.

Oppo F15 officiel: MediaTek SoC et caméra quad arrière

Voici donc la nouvelle marque milieu de gamme Oppo, un smartphone qui rappelle beaucoup le précédent Oppo A91, étant donné qu’il partage à la fois le design et certaines fonctionnalités principales. Sous le capot, par exemple, le processeur bat MediaTek Helio P70, un SoC de fabrication 12 nm couplé ici à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le secteur photographique est plutôt confié à un caméra arrière quad. En tant que capteur photographique principal, nous avons un capteur de 48 mégapixels avec une ouverture focale de f / 1,7. Ce dernier est accompagné d’un capteur grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de 120 degrés et de deux capteurs de 2 mégapixels chacun. Ci-dessous, nous résumons le reste des spécifications techniques de l’appareil.

Oppo F15 – fiche technique

Écran AMOLED de 6,4 pouces en résolution FullHD + avec encoche et verre de protection Corning Gorilla Glass 5

Processeur Octa Core MediaTek Helio P70

GPU MP3 ARM Mali-G72 900 MHz

Mémoire: 8 Go de RAM LPPDDR4x avec 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go via microSD

Système d’exploitation Android 9 Pie avec interface utilisateur ColorOS 6.1

Caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels

Appareil photo avant de 16 mégapixels avec ouverture focale de f / 2.0

Dimensions: 160,2 × 73,3 × 7,9 mm

Poids: 172 g

Connectivité: WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS / GLONASS, USB Type-C, prise audio, radio FM, prise en charge double carte SIM avec triple fente pour carte microSD, capteur biométrique intégré à l’écran

Batterie 4000 mAh avec prise en charge de charge rapide 30 W VOOC 3.0

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Oppo F15 sera disponible à l’achat en Inde dans les couleurs Noir éclaircissant et Licorne blanc à partir du 24 janvier prochain au prix d’env. 252 € au taux de change actuel.