OPPO F15: un choix brillant pour les milléniaux avertis

En cette ère de convergence des technologies, l’industrie des smartphones a connu un boom, car nous sommes rarement sortis de quelque chose de nouveau en termes de matériel et de logiciels. Il existe de nombreux acteurs sur le marché, mais seuls quelques-uns ont réussi à maintenir un équilibre parfait entre le matériel haut de gamme réglé pour prendre en charge une expérience logicielle fluide, et OPPO est l’un des principaux fabricants qui ont été raisonnablement cohérents avec la conception, l’expérience et la tarification de leur produit.

OPPO a récemment lancé le F15 en Inde, qui est également le premier téléphone de la société en 2020. Le OPPO F15 constitue une option tentante pour son prix, d’autant plus qu’il coche toutes les cases à cocher qu’un jeune recherche dans un téléphone.

La première chose qui en fait un appareil séduisant pour les jeunes est son beau 7,9 mm élégant et léger. Bien qu’il soit mince, il ne pèse que 172 grammes, ce qui le rend très confortable à saisir dans votre paume. Même si vous portez un pantalon ajusté, cela n’ajoutera pas beaucoup de renflement à vos poches. Non seulement cela, il a l’air magnifique et se sent très confortable à utiliser avec une seule main. Son panneau arrière a une finition dégradée et le changement de couleur est très élégant.

OPPO F15 dispose d’un écran Full HD FHD + AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2340 x 1080p. L’écran est livré avec un rapport d’aspect de 20: 9 avec un rapport écran / corps de 90,7%. Il est également certifié Widevine, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent regarder du contenu HD sur des applications OTT comme Netflix sur ce front immersif.

OPPO F15 prend également soin de vos yeux. Il a la technologie de gradation d’écran DC 2.0 certifiée par le TÜV Rheinland qui protège vos yeux même par faible luminosité.

Si vous êtes préoccupé par la photographie, la configuration de quadricaméra AI 48 MP d’OPPO F15 ne vous décevra pas. Son appareil photo 48MP avec un objectif macro ultra grand-angle est parfaitement capable de se rapprocher du sujet sans perdre de détails. Le capteur arrière de 48 mégapixels est conçu de manière à pouvoir capturer des images nettes et de haute qualité avec clarté et de nombreux détails.

OPPO F15 rend également l’expérience de la prise de photos de grande surface ou de groupe grande. Son objectif ultra grand-angle 8MP vous permet de capturer des images à 119 degrés et de prendre de bons portraits avec effet bokeh pour capturer des images à couper le souffle. De plus, vous pouvez régler l’effet bokeh après avoir cliqué sur une image.

Les caméras ne sont pas seulement impressionnantes, OPPO F15 clique sur de très bonnes photos en basse lumière, ce qui en fait un compagnon idéal pour ceux qui aiment sortir et explorer le côté lumineux de la nuit.

OPPO F15 est livré avec une embellissement intelligent basé sur l’IA (intelligence artificielle) qui aide à identifier le sexe et l’âge et améliore les photos en conséquence.

En plus de la photographie, OPPO a également amélioré les capacités vidéo sur celui-ci car il est livré avec une fonction vidéo anti-tremblement spéciale qui permet aux utilisateurs de smartphones d’obtenir des résultats vidéo de qualité professionnelle.

OPPO F15 contient également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio P70, connu pour ses opérations rapides et son multitâche.

Une autre caractéristique impressionnante de ce téléphone est son capteur d’empreinte digitale 3.0 intégré qui déverrouille le téléphone en seulement 0,32 seconde.

Liberté, plaisir ou flair, #FlauntItYourWay comme @TheAaryanKartik et les têtes de montre se tournent où que vous alliez avec le tout nouveau # OPPOF15 et sa caméra quadruple IA 48MP stellaire, un design élégant de 7,9 mm, une empreinte digitale 3.0 ultra-rapide et plus encore! Maintenant: https://t.co/Qlx0s4rABK pic.twitter.com/oEyfGHUiFA23 janvier 2020

L’OPPO F15 dispose d’une batterie de 4000 mAh qui peut vous accompagner tout au long de la journée avec une seule charge. Pour une charge ultra rapide, il a le support de VOOC Flash Charge 3.0 qui charge votre téléphone en un tournemain avec une sécurité appropriée. Une fonctionnalité sur mesure pour la génération la plus rapide qui aime tout faire en déplacement.

OPPO F15 exécute ColorOS 6.1.2 basé sur Android 9 Pie. Le système d’exploitation a été mis à niveau vers plusieurs fonctionnalités intelligentes. Ces fonctionnalités amélioreront l’expérience utilisateur globale du téléphone. La société a procédé à quelques ajustements majeurs pour la rendre plus fluide et pratique pour tous les types d’utilisateurs.

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles OPPO F15 est un véritable solutionneur de problèmes non seulement pour la génération Z ou la génération Y, mais pour tous ceux qui cherchent à investir dans un produit d’un bon rapport qualité-prix. OPPO F15 est déjà disponible sur Amazon et Flipkart pour seulement Rs. 19 990 et il a également apporté d’énormes offres pour rendre cet accord encore plus précieux. Ces offres incluent 10% de cashback de HDFC et 5% de ICICI et Yes Bank carte de crédit / carte de débit. Vous pouvez également bénéficier de l’option d’acompte zéro de Bajaj Finserv ainsi que des options EMI intéressantes de IDFC First Bank, HDB Financial Services et Home Credit ainsi que des données supplémentaires de 100% sur Reliance Jio jusqu’au 31 janvier.