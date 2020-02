Oppo fabriquerait ses propres processeurs pour smartphones

Oppo pourrait rejoindre le groupe restreint de fabricants à la recherche de produire vos propres chips. Selon un rapport de krASIA, le fabricant chinois suivrait le même chemin que Samsung et Huawei au fabriquer des processeurs pour vos téléphones portables.

La rumeur provient d’un e-mail interne présumé envoyé par un assistant de Tony Chen, directeur général de l’OPPO, où les détails de la “Plan Mariana“, le nom de code de votre initiative pour développer des puces propriétaires.

Oppo chercherait à réduire sa dépendance à l’égard de Qualcomm

Bien qu’il n’y ait pas de détails concrets sur le moment où nous pourrions voir un processeur Oppo, la société réduisez votre dépendance à Qualcomm et d’autres fabricants externes. L’atteindre n’est pas facile et c’est là que réside le nom clé de votre stratégie. Le “Plan Mariana” est inspiré de la fosse Mariana, la zone la plus profonde de l’océan Pacifique qui a une pression mille fois supérieure à celle atmosphérique au fond.

Le plan Mariana est dirigé par Chen Yan, chef du comité technique d’Oppo et anciennement directeur technique chez Qualcomm. L’initiative a également Prise en charge de Realme et OnePlus, filiales de BBK Electronics, qui bénéficieraient également de ces puces à l’avenir.

Oppo est conscient des défis liés à la production de ses propres processeurs et pour le réaliser, on dit que investira plus de 6 500 millions d’euros en recherche et développement au cours des trois prochaines années. Auparavant, la société chinoise avait lancé son coprocesseur M1 pour optimiser l’énergie dans ses smartphones.

Actuellement, seuls Samsung et Huawei sont des fabricants de puces. Apple est également sur la liste, bien que la société Cupertino ne soit responsable que de la conception et laisse la production entre les mains de TSMC. Xiaomi Il a également un SoC appelé Surge S1, bien que cela n’ait été utilisé que sur votre téléphone Mi 5C lancé en 2017 et que l’on ne sache rien de plus sur son éventuel successeur.

