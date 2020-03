Oppo Find X2 et Find X2 Pro: informations, caractéristiques et prix

Oppo ne se cache pas et veut continuer à se battre au sommet de la téléphonie mobile dans le monde. Pour couvrir le spectre inférieur, il a vraiment déjà Realme, sa marque jumelée qui conteste déjà Xiaomi dans les étapes de prix les moins chères.

Après environ deux ans de lancement d’Oppo Find X, le terminal choisi par le constructeur du groupe BBK – qui comprend également Vivo, OnePlus, Realme et iQoo -, cette ligne est renouvelée avec quelques Trouver X2 Ils arrivent cette fois en deux versions.

Retrouvez X2, au revoir à un design aussi unique qu’éphémère

Oppo rejoint ainsi la tendance plus répandue de présenter deux versions de ses terminaux de référence. Sont les Find X2 et Find X2 Pro, qui perd l’attrait d’un design tout écran déjà standard en 2020, mais gagne en fonctionnalités et en espace en jetant les pièces mobiles qui ont rendu le Find X original célèbre.

Les nouveaux Find X2 arrivent en partageant une bonne partie de leurs éléments, à la fois internes et design. Contrairement à d’autres fabricants dans lesquels la distinction Pro est associée à une taille plus grande, dans le Find X2 que la version de base et la version Pro ils arrivent dans une taille d’écran généreuse et identique.

L’au revoir aux pièces mobiles salue une résistance naissante aux éléments

Grâce à cette nouvelle conception, Oppo est en mesure de mettre en œuvre un système de résistance à l’eau et à la poussière, bien que quelque peu modeste. Le Find X2 en a Certifications de base IP54 et IP65 qui offrent enfin une résistance modérée à l’eau et à la poussière.

6,7 pouces Ce sera la diagonale commune de cette nouvelle famille, qui verra sa face avant percée d’un appareil photo de 32 mégapixels désormais fixé derrière. Cet écran sera dans les deux cas Amoled, en plus de compter avec résolution QHD +, équivalent à 1440p mais plus allongé, en plus d’un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz.

Il s’agit premier fabricant qui parvient à combiner 120 Hz et QHD + comme dernière option pour les utilisateurs, dans ce qu’ils appellent Écran Ultra Vision. Soit d’autres fabricants choisissent l’un ou l’autre – comme le Galaxy S20 – soit ils se contentent de 90 Hz dans le QHD + – comme le Black Shark 3 Pro. Le taux de rafraîchissement de l’écran tactile est de 240 Hz.

Les deux modèles partagent le plus fondamental de leurs performances, un Snapdragon 865 accompagné d’un modem 5G Snapdragon X55 et paramètres de mémoire extrêmement ambitieux et dans les dernières normes disponibles. 12 Go de RAM LPDDR5 et mémoire interne dans le très rapide UFS 3.0.

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X

Écran

6,4 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,4 “, OLED, FullHD + (1080p), 60 Hz

La taille

74 x 165 mm

74 x 165 mm

74 x 157 mm

Grosseur

8,0 mm

8,8 mm

9,6 mm

Le poids

196 grammes

200, 207 grammes

186 grammes

SoC

Muflier 865, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

Snapdragon 845, 10 nm

RAM

12 Go LPDDR5

12 Go LPDDR5

8 Go LPDDR4

La mémoire

256 Go UFS 3.0

512 Go UFS 3.0

256, 512 Go UFS 2.1

Chambre principale

48 MP, 12 MP et 13 MP

Zoom 48 MP f / 2.0, 48 MP et 5x 13 MP

16 MP f / 2.0 et profondeur 20 MP

Caméra frontale

32 MP, perforé

32 MP, perforé

25 MP f / 2.0, motorisé

La batterie

4200 mAh, charge rapide 65 W

4260 mAh, charge rapide 65 W

3730 mAh, charge rapide de 50 W

Résister

IP54

IP65

–

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Détection faciale 3D

Connecter

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, sans NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 8 Oreo

Lanzam

Mai 2020

Mai 2020

Septembre 2018

Prix ​​officiel

999 euros

1 199 euros

999 euros

Oppo Find X2 Pro: zoom optique et matériaux, protagonistes

Quelles sont donc ces différences qui font de Pro to Find X2 Pro? Bien sûr, ceux-ci se concentrent sur l’appareil photo mais ne se limitent pas uniquement à celui-ci. Le Find X2 Pro arrive avec un design dans un couple de matériaux exclusifs, avec des options à la fois en céramique et dans une finition en cuir synthétique – végétalien – parmi lesquelles choisir, en plus de cela extra scellé Il vous permet de résister aux jets d’eau, mais pas aux plongées et à la pénétration de poussière.

Oppo

Dans la section photographique, nous trouvons un capteur principal comme Sony IMX689, grand avec ses 1 / 1,43 pouces et 48 MP, qui est accompagné d’un deuxième capteur également de Sony et également de 48 MP, cette fois un IMX586 plus modeste – capteur principal habituel dans certaines bornes de plage d’entrée – pour le grand angle.

Son appareil photo vraiment protagoniste est le capteur 13 MP qui est sous la zoom périscope, avec laquelle Oppo obtient un zoom optique jusqu’à 5x, un zoom hybride qui atteint 10x et un zoom numérique jusqu’à 60x.

Oppo

Oppo parle de nouvelles améliorations à la fois dans la capture d’images en basse lumière, avec un nouveau mode nuit, et dans la mise au point en basse lumière ou la stabilisation vidéo.

Dans ce modèle, en outre, Oppo place une mémoire interne de 512 Go, toujours UFS 3.0, avec laquelle il ne devrait pas y avoir de problème pour travailler avec de grandes quantités d’images et de vidéos en haute résolution et pendant des années.

Sa batterie est de 4260 mAh, qui selon Oppo peut être complètement chargée en seulement 38 minutes, grâce à son chargeur SuperVOOC qui atteint désormais 65 W de puissance de charge maximale

Oppo Find X2: modèle de base, performances du vaisseau amiral

De son côté, le plus modeste Oppo Find X2, conserve un grand attrait en termes de performances globales du terminal, avec également des chiffres attractifs. Le Snapdragon 865, 5G, 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de mémoire UFS 3.0 sont conservés.

Ses matériaux ne seront pas si exclusifs cette fois, pas plus que sa résistance à l’eau et à la poussière ne sera si robuste qu’elle perdra un pas dans les deux paramètres.

À cette occasion, l’appareil photo perd le grand attrait photographique d’un zoom puissant. Pour ce modèle, il est nécessaire de se conformer à un capteur IMX586 de 48 MP, avec un grand angle de 12 MP et un téléobjectif avec 3 zoom optique sur un capteur de 13 MP, avec zoom optique jusqu’à 20x.

Oppo

Dans ce cas, la batterie est de 4 200 mAh, mais le Chargeur 65 W ce qui permettra de recharger l’appareil en 38 minutes, complètement et de zéro à 100%.

Oppo Find X2 et Find X2 Pro: lancement, disponibilité et prix

L’Oppo Find X2 a été présenté aujourd’hui et sera disponible en mai dans les options suivantes:

Oppo Find X2, 12 Go de RAM et 256 Go, en noir (céramique) ou bleu (verre), pour 999 euros.

Oppo Find X2, 12 Go de RAM et 512 Go, en noir (céramique) ou orange (cuir), pour 1 199 euros.

Oppo

