Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro reçoivent la certification Wi-Fi

Au cours des dernières semaines, les deux futurs smartphones haut de gamme de la société chinoise Oppo ont reçu plusieurs certifications importantes, comme la certification NBTC. Au cours des dernières heures, cependant, les nouveaux Oppo Find X2 et Oppo Find X2 pro ils ont également reçu le Certification Wi-Fi Alliance.

Les débuts du nouveau haut de gamme d’Oppo sont désormais proches

Les deux appareils de la société chinoise ont été certifiés par la Wi-Fi Alliance avec les numéros de modèle CPH2023 pour la version standard e CPH2025 pour la version Pro. La certification en question montre que les deux appareils auront la Wi-Fi ab / b / g / n / ac et Android 10 installé à bord. La certification Wi-Fi, comme déjà mentionné, n’est pas la seule obtenue des nouveaux appareils Oppo, étant donné que les certifications BIS (Bureau of Indian Standards) et EEC (Eurasian Economic Commission) sont également arrivées.

Certaines rumeurs et rumeurs nous ont déjà révélé plusieurs informations intéressantes. Selon les rumeurs, l’avenir Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro aura un affichage avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution 3168 x 1440 pixels (c’est-à-dire en résolution 2K) et aura un Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Plus précisément, le panneau sera un OLED et sera fabriqué par Samsung. Sous le capot des deux haut de gamme, on retrouve cependant le puissant processeur Snapdragon 865 par Qualcomm e 12 Go de RAM. La connectivité 5G sera également prise en charge.

Le lancement officiel de ces deux appareils était prévu pour le 22 février. Cependant, comme nous le savons maintenant, le MWC 2020 a été annulé et pour cette raison Oppo a décidé de reporter l’événement de présentation au mois de mars, mais pour le moment nous ne connaissons pas le jour exact.