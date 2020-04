OPPO Find X2 Lite, un autre milieu de gamme avec 5G

OPPO a annoncé il y a quelques mois ses nouveaux smartphones haut de gamme en deux modèles Find X2 Pro et Find X2. Loué pour son écran, ses performances et son système de caméras, son prix était au même niveau que ses hautes performances et en Espagne il atteint la barre des 1000 euros. Difficile de rivaliser avec Apple et Samsung dans cette gamme de prix.

Maintenant, la firme chinoise prépare une nouvelle variante qui permettra d’accéder à la série à moitié prix. Il s’agit d’un Find X2 Lite qui maintient la conception et la qualité globales de l’écran AMOLED, mais en réduisant la taille à 6,4 pouces; sa résolution en FHD + et sa fréquence de rafraîchissement au standard 60 Hz.

Du Snapdragon 865 de ses frères aînés, nous allons à un Jeu de puces Snapdragon 765, une série ci-dessous, mais compétente dans tous les cas et offrant un support pour les réseaux 5G. Il comprendra 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Légèrement en dessous des modèles les plus chers, mais toujours dans un segment de marché moyen supérieur.

Alors que Find X2 et Find X2 Pro ont trois caméras à l’arrière, Find X2 Lite a en fait quatre. Un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-grand-angle de 8 mégapixels et deux objectifs de 2 mégapixels pour des effets photographiques spéciaux: un pour les photos en noir et blanc et un pour les images de «style rétro».

À l’avant, un appareil photo de 32 MP est placé dans une encoche plus traditionnelle, plutôt que dans la découpe des deux modèles principaux. La batterie est de 4 025 mAh et bien qu’elle perd la charge de 65 W des versions supérieures, elle prend en charge la charge VOOC 4.0 à 30 watts.

OPPO Find X2 Lite n’a pas été officiellement dévoilé, mais a déjà été répertorié dans des détaillants tels que Worten Portugal au prix de 499 euros. Performances réduites par rapport à l’impressionnant haut de gamme, mais à moitié prix. Et c’est que la concurrence dans l’industrie mobile est énorme.