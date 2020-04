Oppo Find X2 Neo, caractéristiques, avis et prix

Oppo poursuit son renouvellement de la gamme Find X, qui devient plus peuplée que jamais. Si depuis le modèle 2018 nous n’avons pas vu de renouvellement, cela s’est terminé en 2020, où ils sont déjà sur le quatrième modèle présenté. Et c’est qu’après les deux références Oppo Find X2 et Find X2 Pro est venu le Find X2 Lite, un modèle qui a conservé certaines des caractéristiques du haut de gamme, comme la 5G, mais en réduisant une grande partie du reste, d’une manière qui lui a permis obtenez la moitié du prix. Maintenant, Oppo ouvre la voie au milieu avec le Trouver X2 Neo.

L’appareil ne semble pas être beaucoup plus que l’Oppo Reno3 Pro présenté en décembre dernier, en ligne avec la marque un peu plus tournée vers le milieu de gamme. Il semble que ce modèle sera comme ça reconnu dans son marketing international et en dehors de la Chine.

Oppo Find X2 Neo, les courbes arrivent

Oppo

Le Find X2 Neo est livré avec un écran légèrement plus grand que le modèle Lite. La résolution FullHD + est maintenue sur sa diagonale, désormais de 6,5 pouces, également Amoled, mais avec trois grandes différences:

La caméra frontale arriver à perforé dans l’un de ses coins sur votre écran, de la même manière que le Find X2 et Find X2 Pro.

La l’écran sera incurvé sur ses côtés, également à l’identique des modèles les plus chers.

La taux de rafraîchissement monte, mais jusqu’à une capacité intermédiaire, restant dans le 90 Hz, contre 120 Hz pour le modèle le plus avancé.

Quant au reste des caractéristiques techniques de l’appareil, on retrouve le Snapdragon 765G que l’on voit dans le modèle Lite, qui arrivera cette fois avec rien de moins que 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Plus que des quantités généreuses de technologies non mentionnées, vous répéterez probablement sur LPDDR4X et UFS 2.1 en tant que normes sélectionnées.

Le Snapdragon 765G intègre la capacité de faire face à Connectivité 5G sur plusieurs fronts. Cependant, de la même manière que dans le Find X2 Lite, nous verrons ces coupures. Et c’est que le Find X2 Neo est livré avec une prise en charge unique pour les réseaux NSA ou non autonomes, à mettre à jour plus tard avec la prise en charge des réseaux SA ou autonomes plus avancés. De même, il a, comme le reste des propositions de la ligne, un support unique pour les bandes Sub-6, de sorte que le mmWave le plus rapide – bien que beaucoup plus éloigné dans son déploiement en Espagne – soit exclu de l’ensemble.

Oppo

Cette fois, nous avons à nouveau quatre caméras à l’arrière, bien qu’elles ne soient pas dignes de critiques aussi dures que dans la version immédiatement précédente en termes de prix. L’Oppo Find X2 Neo possède un appareil photo principal de 48 MP f / 1.7 et 1/2 “- un Sony IMX586 apparent – accompagné d’un téléobjectif 13 MP f / 2.4 et 1/3 , 4 “, un grand angle à 8 MP f / 2.2 et 1 / 3.2”, et un minuscule capteur de profondeur à 2 MP et 1/5 “de diagonale.

Cette fois, ce sera une bonne nouvelle que l’on retrouve dans le capteur principal un stabilisation hybride, qui combine OIS (optique) et EIS (électronique), contrairement au modèle Lite. De son côté, la caméra frontale se répète à une résolution de 32 MP.

Sa batterie est d’une capacité similaire, avec 4,025 mAh. Il s’accompagne du système de charge rapide dans sa version la plus légère, avec un 30W de puissance maximale. La norme propriétaire VOOC 4.0 est donc inférieure à SuperVOOC 2.0, qui atteint 65W de puissance. Cette version Neo a également un son stéréo.

Oppo Find X2, les différences familiales: Lite vs Neo, standard et Pro

Oppo

Voyons rapidement quelles sont les principales différences entre les modèles de la famille Oppo Find X2, au format tableau:

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Neo / Reno3 Pro

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Affichage

6,4 “OLED 20: 9, FullHD + (1080p)

6,5 “, OLED, FullHD + (1080p), 90 Hz

6,7 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

74 x 160 mm

72 x 159 mm

74 x 165 mm

74 x 165 mm

Grosseur

8,0 mm

7.7 mm

8,0 mm

8,8 mm

Le poids

180 grammes

171 grammes

187, 196 grammes

200, 207 grammes

SoC

SD 765G, 7 nm

SD 765G, 7 nm

SD 865, 7 nm

SD 865, 7 nm

RAM

8 Go

12 Go

12GB LPDDR5

12GB LPDDR5

La mémoire

128 Go

256 Go

256 Go UFS 3.0

512 Go UFS 3.0

Caméras

48 MP f / 1,7, large 8 MP f / 2,2, monochrome 2 MP f / 2,4 et profondeur. 2 MP

64 MP f / 1,8, zoom 2x 13 MP f / 2,4, grand angle 8 MP f / 2,2 et monochrome 2 MP

48 MP f / 1,7, large 12 MP f / 2,2 et zoom 3x 13 MP f / 2,2

48 MP f / 1.7, large 48 MP f / 2.2 et zoom 5x 13 MP f / 3.0

Frontale

32 MP f / 2.0, en encoche

32 MP f / 2.0, perf.

32 MP, perf.

32 MP, perf.

La batterie

4025 mAh, charge rapide 30W

4025 mAh, charge rapide 30W

4200 mAh, charge rapide 65 W

4260 mAh, charge rapide 65 W

Résistez.

–

–

IP54

IP68

Biomet

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connecter

5G (NSA et SA *, Sub-6), Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (SA et NSA, 3,7 Gbit / s), Wi-Fi 5, BT5.1, NFC, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, BT 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 10

Android 10

Date

24 avril 2020

24 avril 2020

Mai 2020

Mai 2020

Prix

499 euros

699 euros

999 euros

1 199 euros

Oppo Find X2 Neo: disponibilité, lancement et prix

Oppo

L’Oppo Find X2 Neo a été officiellement dévoilé en Espagne et dans d’autres pays d’Europe. Oppo Espagne a confirmé son intention de commercialiser une seule version avec ces capacités –12, 256 Go– et en deux couleurs, bleu et noir, pour 699 euros.

Le Find X2 Neo et le Find X2 Pro devraient arriver de 24 avril prochain à travers les principaux détaillants espagnols. De plus, les terminaux arriveront chez les opérateurs en mai et juin.

Mise à jour (21/04 – 14h05 CET): L’article a été mis à jour avec les prix officiels des Oppo Find X2 Lite et Find X2 Neo en Espagne.

