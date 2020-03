OPPO Find X2, où télécharger les fonds d’écran officiels pour votre smartphone

OPPO a lancé son nouveau produit phare 5G la semaine dernière OPPO Find X2 Pro. un smartphone révolutionnaire sous plusieurs aspects et qui, entre autres, dispose d’un bel écran 3K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du très puissant SoC Qualcomm Snapdragon 865 et de capteurs Sony personnalisés.

OPPO Find X2 Pro bénéficie également d’une variété de fonds d’écran spectaculaires conçus pour souligner la qualité et la beauté de son affichage. Si vous recherchez un fond d’écran super coloré pour votre smartphone Android, nous vous recommandons de jeter un œil à cette galerie, où nous avons rassemblé tous les fonds d’écran disponibles pour le nouveau haut de gamme de la société chinoise.

OPPO FIND X2 PRO, fiche technique et aperçu

Pour ceux qui ont raté l’événement de présentation de OPPO Find X2 Pro (diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société), nous résumons ci-dessous les principales caractéristiques du smartphone:

afficher: 6,7 pouces AMOLED, résolution 1440 x 3168 pixels, format 19.8: 9 (2.2: 1), 513ppi; Taux de rafraîchissement de 120 Hz, prise en charge HDR10 +

Jeu de puces: Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm +), processeur octa-core (Kryo 585 1 × 2,84 GHz + Kryo 585 3 × 2,42 GHz + Kryo 585 4 × 1,8 GHz); GPU Adreno 640

mémoire: 12 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de mémoire interne UFS 3.0 non extensible avec microSD

Caméra arrière: large (principal) 48MP, capteur 1 / 1,43 “, dimensions en pixels 1,12µm, distance focale équivalente 25mm, ouverture f / 1,7, PDAF, OIS + téléobjectif 13MP, 1 / 3,4”, 0,8µm, objectif périscope 129mm, f / 3.0, PDAF, OIS + ultra-large 48MP, 1 / 2.0 “, 0.8µm, 16mm, f / 2.2, PDAF. Prise en charge de la vidéo 1080p à 30 images par seconde.

Caméra frontale: 32 MP, f / 2,4, 0,7 µm. Prise en charge de la vidéo 2160p / 60fps.

batterie: 4 260 mAh, avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W

Autre: Android 10; lecteur d’empreintes digitales intégré; NFC; haut-parleurs stéréo

En attendant, si ce smartphone vous a intrigué, nous vous laissons à notre aperçu vidéo.