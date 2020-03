Oppo Find X2 Pro ajoutera à la tendance d’arriver en deux versions

Après l’annulation du Mobile World Congress à Barcelone, Oppo a reporté la célébration de sa présentation de ses prochains smartphones haut de gamme le 6 mars prochain à un événement entièrement numérique qui sera diffusé sur une chaîne YouTube en direct.

Maintenant le Trouver la série X2, successeur de l’un des premiers terminaux sans trame ni encoche, se déplie à travers quelques fuites dans ce qui se veut être une paire d’appareils: un Trouver X2 et un Trouvez X2 Pro.

La rupture dans le design est plus compliquée en 2020

C’est à travers l’une des sources habituelles de fuites pour les mobiles Android, Ishan Agarwal, nous montre des rendus soi-disant officiels comment ces appareils et leur module de caméra seront-ils. Presque simultanément, nous voyons également l’émergence de caractéristiques techniques Que pouvons-nous attendre de ces terminaux?

Image: Ishan Agarwal

Comme nous l’avons lu dans Gizchina, son prix aurait également été révélé par un prix de 63 000 pesos philippins, ou environ 1250 dollars ou 1120 euros à l’échange Direct dans sa version Pro avec la configuration la plus élevée, qui pourrait atteindre une configuration mémoire de 12 Go de RAM et 512 Go de capacité.

Quant au reste de l’appareil, on pouvait s’attendre au Snapdragon 865 avec connectivité 5G, un écran en résolution QHD + (1440p) jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement et un système de caméra plus qu’ambitieux.

Celui-ci serait composé d’un Capteur principal 48MP – Un IMX689 supposé de haute performance et de taille -, un grand angle de 48 MP – le célèbre Sony IMX586 – et enfin un zoom périscope équipé d’un capteur 13 MP. Au vu des images, on voit que ce zoom sera exclusif à la version Pro.

Image: Ishan Agarwal

Enfin, nous voyons à quel point ces images se détournent clairement vers la gamme la plus élevée de la gamme Oppo du grand module motorisé que nous avons vu dans la dernière génération. 20 mois après sa présentation en juin 2018, Oppo constate que Ces types de tous les modèles d’écran sont maintenant la norme absolue, utilisant désormais une caméra frontale perforée sur l’écran.

Avec la scission en deux modèles, Standard et Pro, Oppo suivrait les traces d’autres fabricants qui ont emprunté la même voie récemment. Nous voyons à la fois le nouveau Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, comme le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ou le prochain Huawei P40, P40 Pro et sa version la plus premium.

Bien qu’il existe déjà certains systèmes qui présentent caméra sous l’écran, ceux-ci sont toujours en preuve. C’est le cas de la technologie d’Oppo elle-même ou de Xiaomi, qui reste à voir dans un produit final.

