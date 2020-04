Oppo Find X2 Pro, analyse: avis et caractéristiques

Bref, même s’il peut sembler que le constructeur chinois a renoncé à l’espace de la gamme la plus Premium, cela n’a finalement pas été le cas. Comme nous l’avons déjà vu à son époque, Oppo se bat au-dessus et veut être l’un des plus grands du monde. Et en fait, pour être agressif dans les prix, il a déjà Realme, la marque sœur qui parie sur jouer la clé que Xiaomi sait sonner le mieux: rénover beaucoup, fabriquer à moindre coût et vendre presque exclusivement en ligne – et sur l’équilibre -.

Oppo ne va pas tant pour cet excellent rapport qualité-prix, mais pour des normes nettement plus élevées. Contrairement à Huawei, qui a construit son empire déjà débarqué à l’ouest, Oppo vise à s’ouvrir aux consommateurs ayant des attentes de départ plus élevées. Les trois principales gammes de départ de cette marque sont les suivantes:

Oppo a, entre 199 et 329 euros.

Oppo Reno, entre 369 et 799 euros.

Oppo Find X, à partir de 999 euros.

Et rappelez-vous que le Find X et le Find X2 ont une édition exclusive pour les amateurs de moteur par Lamborghini, qui atteint 1 699 euros.

Oppo Find X2 Pro, spécifications techniques et différences

Oppo Find X

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Affichage

6,4 “, OLED, FullHD + (1080p), 60 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

74 x 157 mm

74 x 165 mm

74 x 165 mm

Grosseur

9,6 mm

8,0 mm

8,8 mm

Le poids

186 grammes

196 grammes

200, 207 grammes

Processeur

Snapdragon 845, 10 nm

Muflier 865, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

RAM

8GB LPDDR4

12GB LPDDR5

12GB LPDDR5

La mémoire

256, 512 Go UFS 2.1

256 Go UFS 3.0

512 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

16 MP f / 2.0 et profondeur 20 MP

48 MP f / 1,7, large 12 MP f / 2,2 et zoom 3x 13 MP f / 2,2

48 MP f / 1.7, large 48 MP f / 2.2 et zoom 5x 13 MP f / 3.0

Caméra frontale

25 MP f / 2.0, motorisé

32 MP, perforé

32 MP, perforé

La batterie

3730 mAh, charge rapide 50 W

4200 mAh, charge rapide 65 W

4260 mAh, charge rapide 65 W

Résistance

–

IP54

IP68

Biométrie

Détection faciale 3D

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, sans NFC, USB C, sans jack, GPS, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 8 Oreo

Android 10

Android 10

Lancement

Septembre 2018

Mai 2020

Mai 2020

Prix ​​officiel

999 euros

999 euros

1 199 euros

Au revoir à un design aussi unique que vulnérable

Au fur et à mesure de son évolution, c’est désormais la ligne la plus élevée d’Oppo qui s’engage pour un design compact et plus robuste. Ongle perte plus qu’évidente d’une identité saisissante et futuriste vient de la main d’une variété d’avantages qui sont d’ailleurs attendus et évidents:

Plus mince, plus spacieux et plus léger… potentiellement. Alors que le Find X2 Pro est considérablement plus lourd que le prédécesseur, il serait encore plus lourd si vous deviez faire de la place pour des pièces mobiles compliquées.

Au revoir aux fils et aux moteurs. La robustesse vient maintenant presque par définition, et il n’y aura pas de compte à rebours d’activations de mécanisme ou de dialogues nous alertant de l’usure du système.

Résistance des éléments. Les conceptions fixes empêchent l’entrée de particules et d’humidité, et l’étui Find X2 Pro se termine avec style, avec Certification IP68 poussière et eau.

La caméra est maintenant instantanée. Ou presque. Sa vitesse d’ouverture ne sera limitée que par l’exécution du logiciel.

Autrement dit: le «nouveau» design est meilleur. Ce dernier point s’applique également aux système de déverrouillage, cette fois de manière négative, qui ne sera désormais faciale que lorsqu’il y aura suffisamment de lumière. Et c’est que le projecteur infrarouge n’est plus disponible. Pour ce type de situation, nous continuons d’avoir les capteur d’empreintes digitales sous l’écran, qui fonctionne aussi rapidement et efficacement que presque n’importe qui.

Malgré son arrière texturé, le X2 Pro devient gros et fatigant, quelque peu glissant et inconfortable

Le Find X2 Pro est désormais également plus solide grâce à ses matériaux. Il est disponible en deux couleurs, et bien que nous n’ayons pas pu le tester dans sa version orange, un peu plus épaisse et avec un dos en “cuir végétalien” de haute qualité, l’option que nous avons essayée a un corps en céramique. C’est cependant plus lourd. 207 grammes perçus comme trop dans la main. Même si elles ont été faites sur de grands terminaux pendant de nombreuses années, le X2 Pro devient gros et fatigant, quelque peu glissant et inconfortable.

Cela ne fait qu’être accentué par les nouveautés sur votre écran, qui vont bien plus loin que celle d’un simple trou. Et c’est que Oppo répète avec le écran excessivement incurvé de ses côtés qui, bien qu’il soit attrayant de l’extérieur, il se déforme lorsque vous l’utilisez et génère un taux d’échec lors de l’écriture qui le rend alerte ces frappes près des cadres. C’est le moins curieux que Samsung, qui cumule déjà cinq générations d’expérience avec ce type de design, ne fasse que réduire son emphase. Et ses utilisateurs les plus avancés, célébrez.

Les deux terminaux standardisent la carrière des hautes fréquences et des résolutions. Le Find X2 –à la fois la version standard et le Pro–, sort un écran Amoled de 6,7 pouces Résolution QHD 1440p et jusqu’à 120 Hz simultanément. Pour référence, le Galaxy S20 atteint ces caractéristiques, mais il n’est pas encore capable de le supporter en combinaison. Il est certainement très très bien reçu et réglable, bien qu’il manque un peu de travail dans la physique et dans les transitions, dans lesquelles le OnePlus voisin a un front doublement sensationnel.

Trouvez X2 Pro: des performances solides aujourd’hui, dotées de la décence de demain

De plus, ces effets ne semblent pas avoir un impact trop pernicieux sur l’autonomie. Et cela est également agréablement surprenant, car le Find X2 n’a pas une batterie de grande capacité, compte tenu de sa taille et de ses composants, avec 4 260 mAh. Nous trouvons une base de 5 à 6 heures d’écran difficile à écraser en une seule journée. Cependant, il faut viser une utilisation moins mixte que d’habitude, car passer plus de temps à la maison confiné par le coronavirus. On peut remarquer l’utilisation du nouveau modem 5G et la luminosité plus élevée du soleil.

En tout cas, Oppo répète avec SuperVOOC, maintenant dans sa deuxième version. Ce système de charge, qui nous a déjà touché avec le RX17 Pro et le Find X original avec son chargeur de 50 W, est, par essence, la même expérience maintenant avec 65W. Et c’est une bonne nouvelle. En seulement 35 minutes environ, nous pouvons charger complètement la batterie. De zéro à cent. Ou donnez-lui un bon coup à tout moment où nous en avons besoin. Cela élimine même la nécessité de le recharger tous les soirs, à tout moment.

Mais qu’en est-il de ses performances? Rien à cacher ici, le meilleur processeur Qualcomm revient au port en 2020, avec des performances encore meilleures dans la section qui le serre le plus: les jeux. Les grandes caractéristiques qui le définissent:

Snapdragon 865, donne de grandes performances avec Modem 5G Snapdragon X55. Cela inclut les performances en double sur les tâches d’intelligence artificielle. Prêt pour l’avenir dans les réseaux, 5G NSA et SA, mais pas tellement: oubliez le support mmWave – qui manque encore de déploiement en Espagne -.

12 Go de RAM, de la dernière norme LPDDR5, désormais jusqu’à 30% plus rapide et plus efficace. Il permet de corriger les applications qui resteront en mémoire en permanence.

512 Go de stockage UFS 3.0, bien que nous ayons déjà sur le radar le nouvel UFS 3.1 avec des vitesses d’écriture jusqu’à 3 fois plus rapides.

En bref, trois spécifications de haut niveau qui peuvent toucher l’excès, mais qui garantissent une résistance à l’avenir en toute simplicité et pendant plusieurs années. Toujours dans la section réseaux: à mesure que le déploiement 5G progresse, le Find X2 Pro gagnera en capacités de connectivité.

En photographie, ce qui compte

Dans sa section caméra, Oppo décide, à mon avis, de ne pas aller aussi loin. Cela aura pour effet de contenir un modèle dans une escalade des prix qui, en revanche, est déjà plus qu’évident. Dans ce cas, nous avons trois grands capteurs à bord. Ils sont les suivants:

Appareil photo

Résolution

Capteur

La taille

Ouverture

Stabilisation

Grand angle

48 MP

Sony IMX586

1/2 ”

f / 2.2

Non

Principal

48 MP

Sony IMX689

1 / 1,4 ”

f / 1,7

Optique

Téléobjectif 5x

13 MP

–

–

f / 3.0

Optique

Dans le combat pour être le plus intéressant des trois, le principal est lié, maintenant dans une capsule de pas moins de 1,4 “de diagonale – une taille que nous voyons dans les derniers Samsung, Huawei et Xiaomi, comme le Téléobjectif à zoom optique 5x. En arrière-plan, le grand angle, qui reçoit un capteur plus modeste qui se répète avec celui que nous avons vu en 2019 inonder la caméra principale dans une multitude de mobiles dans le milieu de gamme.

Pas de trucs: des capteurs qui comptent, de taille et essentiels

Les nouveaux Les capteurs de vitamines de taille impliquent une plus grande capture de la lumière, performances de base et matérielles supérieures. Cela est évident dans l’IMX689 renouvelé avec ses 48 MP. Pas de résolutions excessives – de plus en considérant que les images sont d’environ 12 MP grâce au binning de pixels, bien qu’avec moins d’artefacts dans leur résolution d’origine en raison d’un pixel individuel plus grand -, mais une plus grande tolérance à l’obscurité, qui s’additionne à un mode nuit vitaminé qui donnera une grande performance.

Pour le pôle opposé des utilisations, nous trouvons un téléobjectif qui, bien qu’il annonce un zoom jusqu’à 60x, les vertus restent dans une gamme beaucoup plus banale. Utilisé à ces points focaux entre 5 et 10 augmentations, allant du zoom purement optique au zoom hybride complétée par les informations du capteur principal, les performances sont étonnamment solide et agréable. Comme prévu, en revanche, ses performances chutent brusquement à mesure que la lumière s’estompe.

Tout n’est pas l’accès aux meilleurs capteurs, et dans ce cas, un exemple historique est Sony. Oppo est l’un des fabricants qui progresse le mieux dans le développement de systèmes photographiques, en raison de l’aspect de plus en plus important du traitement et des logiciels qui l’entourent. La photographie par ordinateur il peut être vu, en particulier dans les modes nuit et portrait. Cependant, et comme presque toujours, il y a encore du chemin à parcourir pour resserrer tous les écrous matériels qu’il implémente. Voyons quelques exemples.

Appareil photo principal, automatique

Le résultat est souvent très naturel en plein jour, avec une plage dynamique compétente. Prenons un voyage à travers la plage focale dans quelques situations d’éclairage.

Ultra grand angle

Appareil photo principal

Zoom 5x

Zoom 10x

Zoom 30x

Au-delà de 10x, le zoom devient un simple recadrage de ces images agrandies par logiciel, il est donc inutile de se rapprocher beaucoup plus. Voyons ce qui se passe lorsque nous perdons la lumière.

Ultra grand angle

Appareil photo principal, automatique

Zoom 5x, automatique

Comme on le voit, le grand angle commence à souffrir en détail. Son manque de stabilisation et son capteur et sa technologie plus petits deviennent progressivement plus difficile à utiliser simplement à la main. C’est là que les performances du capteur principal sont appréciées. Et par surprise, le zoom parvient à maintenir le type relativement. Faisons un autre pas dans le noir:

Ultra grand angle

Appareil photo principal, automatique

Zoom 5x, automatique

En activant le mode nuit, les différences sont certainement peu nombreuses. Et c’est que l’Oppo Find X2 active automatiquement un mode nuit, bien qu’il perçoive un éclairage général plus important lorsque nous le forçons manuellement. Lors de la capture, cela prend également plus de temps.

Appareil photo principal, mode nuit

Comme nous pouvons le voir, l’effet de profondeur de champ pour les scènes proches est de haute qualité. Les grandes optiques paient ici pour les résultats.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours accéder aux images dans leur résolution d’origine en cliquant dessus ou dans cet album, qui en contient également quelques autres.

La caméra frontale Ce n’est pas l’un des plus importants que nous ayons vus, mais ses résultats sont tout à fait corrects. 32 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 seront suffisants pour prendre des photos dans la plupart des environnements.

Autres détails pertinents

Ports physiques limités. La série Find X2 ne possède pas de connecteur de prise casque, ce qui est normal dans ces plages. Ni avec un slot microSD, ni avec un slot pour une deuxième carte SIM.

Son et vibration, juste correct. Le diable est dans les détails, et dans un terminal de 1199 euros ça fait mal d’être surpris par un moteur à vibration très soudain. Le son suit le même chemin: puissant en volume, pas tellement dans la gamme spectrale.

Un mobile littéralement boiteux. Le module de caméra est grand et proéminent. Son renflement le rendra mou sur la table et peu agréable à utiliser sans le tenir. Dans mon cas, cela est totalement justifié par des caméras de plus grande taille et capacité.

Dernier logiciel. Oppo intègre Android 10 avec sa couche dans la dernière version, Color OS 7.1. Il faut s’y attendre, bien qu’un nombre presque infini d’options soient appréciées pour ajuster presque tout au goût, des icônes à la résolution, la fréquence et l’étalonnage de l’écran.

Pas de charge sans fil. Si vous souhaitez garder le Find X2 Pro chargé, il est temps de brancher son câble. Pas de charge sans fil, ce qui ajouterait un peu plus d’épaisseur et de poids à l’appareil. Rien de trop grave pour moi, mais cela dépendra des utilisations et beaucoup le manqueront fortement.