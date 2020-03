Oppo officialise sa smartwatch

Jusqu’à présent, ce n’était rien de plus qu’une rumeur, mais maintenant c’est officiel. Oppo annoncera sa propre montre connectée le 6 mars et a en a publié les premières images dans lequel vous pouvez voir qu’il est identique aux rumeurs qui ont divulgué certaines de ses spécifications.

La première chose est que oui: c’est une copie littérale et sans vergogne de l’Apple Watch, bien que dans ce cas, elle n’intègre pas la couronne numérique et ne comprend que deux boutons latéraux, qui avec l’écran lui-même, seront la forme d’interaction avec l’appareil. Les spécifications officielles exactes sont totalement inconnues:

Il est temps de dire bonjour à #OPPOWatch. 👀

Dévoilé lors de l’événement de lancement # OPPOFindX2 le 6 mars à 10h30 CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg

– OPPO (@oppo) 2 mars 2020

Et ce n’est pas seulement lui La conception physique remonte à l’Apple Watch, l’Oppo Watch approuve également certains détails de l’interface de la montre intelligente la plus vendue sur le marché, avec le fond noir prédominant et les boutons arrondis pour les actions avec l’appareil. Sur les couleurs, dans l’image, vous pouvez voir qu’elle sera disponible au moins en bleu foncé et en or, et la disponibilité des bracelets qui seront compatibles avec la montre est inconnue.

Pour connaître le prix et la disponibilité d’Oppo Watch, vous devrez attendre sa présentation, fixée au 6 mars 2020, dans laquelle la société donnera tous les détails liés à sa nouvelle montre connectée.

