OPPO présente Find X2 avec une conférence en ligne, où suivre l’événement

OPPO présent la série 5G Flagship Trouver X2 le prochain 6 mars, pendant laévénement de lancement mondial cela viendra diffusé en direct sur chaîne YouTube officielle à 10h30 heure italienne.

Avec la nouvelle série Find X2, OPPO a voulu offrir une nouvelle expérience de pointe, créant une nouvelle série de smartphones innovants à tous points de vue, grâce à la mise en place de dernières et meilleures technologies. A partir de la compatibilité avec les réseaux de cinquième génération, en suivant l’une des principales tendances du moment.

Les nouveaux smartphones de la série Find X2 sont alimentés par la puce phare 5G de Qualcomm Snapdragon 865 qui prend en charge un réseau module SA / NSA double et offre les meilleures performances également du point de vue de la navigation en ligne. En plus de technologies photographiques de pointe, OPPO Find X2 présente l’écran le plus avancé développé par l’entreprise, capable d’offrir une expérience d’écran plus claire, plus précise, simple et efficace.

Vous pouvez suivre l’événement de présentation de la nouvelle série OPPO Find X2 sur YouTube le 6 mars.