Oppo présente sa nouvelle smartwatch et est très similaire à l’Apple Watch

Oppo Vous avez déjà montré comment votre smartwatch Et cela ressemble beaucoup à l’Apple Watch. En fait, il sera appelé Montre Oppo et il sera officiellement présenté le 6 mars, ainsi que le lancement de Oppo Find X2.

Il est temps de dire bonjour à #OPPOWatch. 👀

Dévoilé lors de l’événement de lancement # OPPOFindX2 le 6 mars à 10h30 CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg

– OPPO (@oppo) 2 mars 2020

On ne sait pas encore grand chose sur cet appareil, dans The Verge, selon l’image qui a été vue, ils spéculent qu’il permettra de passer et de recevoir des appels.

Nous pouvons également voir de légères différences avec la montre intelligente Apple, nous ne voyons pas qu’elle a une couronne numérique et la montre Oppo a un deuxième bouton plus grand similaire à ceux des autres appareils qui fonctionnent avec WearOS. Dans l’image, nous voyons également qu’il sera disponible en deux couleurs, un noir bleuâtre et un or.

Selon un tweet de février de son directeur exécutif, Brian Shen, l’Oppo Watch aura un écran incurvé et “en verre 3D”.

Voici un autre aperçu de la prochaine OPPO Watch. 👀 L’écran incurvé et le verre 3D changeront la donne. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq

– Brian Shen (@BrianShenYiRen) 17 février 2020

On ne sait pas grand-chose, mais le prix de l’Oppo Smartwatch devrait être inférieur à celui de l’Apple Watch.

Aujourd’hui, Oppo a également présenté en Inde un nouveau smartphone axé sur la gamme moyenne-haute, l’Oppo Reno3 Pro. C’est le premier smartphone à monter le chipset MediaTek Helio P95, un développement de processeur à huit cœurs qui promet une augmentation des performances du 10% sur le P90.

Les wearables continuent sur la voie de la croissance et il est logique que Oppo veuille profiter de cette vague. D’ici 2020, IDG estime que les expéditions de produits portables seront placées à un peu plus de 300 millions, les montres connectées détenant 22% des parts de marché. En premier lieu, s’ils placent les écouteurs sans fil ou les écouteurs lorsqu’ils commencent à être appelés, ils conservent 45,7% du marché.