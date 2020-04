Oppo Reno 3 Pro 5G pourrait arriver sur le marché international

Selon les dernières nouvelles, le FCC en Amérique, il a certifié le nouveau Oppo Reno 3 Pro 5G qui pourraient arriver sur le marché international. Les dernières déclarations parlent en effet clairement, l’appareil pourrait bientôt être également disponible en dehors de la Chine.

L’appareil de marque Oppo est déjà sur le marché chinois depuis un an, mais ce n’est qu’au début du mois de mars qu’il a été communiqué que ce smartphone jusque-là exclusif à la Chine il pourrait atteindre le monde entier, donc aussi pour nous. La nouveauté n’est pas tant l’appareil lui-même que ses fonctionnalités. En fait, la version 4G est déjà disponible, on ne peut pas en dire autant de la variante avec 5G.

Oppo Reno 3 Pro 5G pourrait enfin être vendu dans le monde entier, pas seulement en Chine

Le numéro de modèle certifié FCC est le suivant: CPH2009, qui est également apparu récemment sur GeekBench. Selon les informations révélées sur la plateforme, au moins la RAM et le processeur sont identiques à ceux présents sur le modèle exclusif de la Chine. Reno 3 Pro dans la variante 5G présente plusieurs différences importantes par rapport à la variante qui ne prend en charge que la 4G. Tout d’abord, il diffère pour le SoC, un Qualcomm Snapdragon 765 et non le MediaTek Helio P95.

Quant au afficher, est légèrement plus grand et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il possède également des haut-parleurs stéréo – mais pas la prise 3,5 mm – et prend en charge jusqu’à 12 Go de RAM. La caméra principale a une stabilisation optique mais le capteur est dans ce cas de 48 MP. Pour le moment, il n’y a pas de détails précis sur la période pendant laquelle il sera disponible, il faudra probablement un certain temps avant d’en savoir plus. De toute évidence, nous vous tiendrons au courant.