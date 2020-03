Oppo Reno 3 Pro arrive dans une version globale avec deux trous dans l’affichage

Il reste maintenant quelques jours pour l’arrivée des nouveaux Oppo Find X2 et Oppo Find X2. En plus de ces produits haut de gamme, la société chinoise a récemment apporté la nouvelle en qualité officielle pour le marché indien Oppo Reno 3 Pro, ou la version mondiale de l’appareil présentée en Chine il y a environ deux mois.

Oppo Reno 3 Pro est officiel: voici les caractéristiques techniques

Ce tout nouveau smartphone Oppo il s’agit en fait de la version globale du haut de gamme avec support 5G présentée en Chine il y a quelques semaines. Cette nouvelle version présente des différences assez importantes par rapport à la version chinoise. Tout d’abord, comme mentionné ci-dessus, la version globale n’est disponible que dans la version 4G. Le design change également.

De front, en fait, le nouveau Oppo Reno 3 Pro mondial a un Écran SuperAMOLED de 6,4 pouces en 20: 9 en FullHD + et avec un double trou placé en haut à gauche avec des capteurs 44 + 2 mégapixels. Même le secteur photographique est légèrement différent. Nous en avons en effet un caméra arrière quad avec un capteur photo principal de 64 mégapixels. On retrouve alors un objectif grand angle 8 mégapixels, un téléobjectif 2x 13 mégapixels et un macro capteur 2 mégapixels.

En termes de performances, le dispositif de Oppo il est alimenté par le processeur MediaTek Helio P95, un SoC de 2,2 octas. GHz, avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. La batterie est alors de 4025 mAh avec prise en charge charge rapide 30W VOOC Flash Charge 4.0.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau haut de gamme Oppo sera disponible à l’achat à partir du 6 mars dans les couleurs Aurora Blue, Noir minuit et Blanc ciel au prix d’env. 379 € pour la version 8/128 Go jusqu’à un maximum d’env. 417 € pour la version 8/256 Go.