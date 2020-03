Oppo Reno 3 Pro avec caméra selfie 44MP lancée en Inde | TechRadar

L’Oppo Reno 3 Pro a finalement atterri en Inde et vise le titre du premier smartphone au monde avec une caméra selfie à double perforation de 44 MP. Voici ce qu’il propose d’autre.

La série Reno d’Oppo a toujours été consacrée à de nouvelles approches en matière de conception et de caméras. Alors qu’il était initialement resté fidèle aux produits phares, avec le temps, nous avons maintenant également des smartphones de milieu de gamme dans le mélange. Le Reno 3 Pro fait partie de ce dernier segment.

Deuxièmement, ce n’est pas le même appareil qui a été dévoilé en Chine sous le même nom et qui était alimenté par le nouveau Snapdragon 765G, aux côtés d’un design incroyablement mince et d’un écran incurvé. Il y a aussi des rumeurs d’une troisième variante sous le même nom, destinée au marché européen.

Prix ​​Oppo Reno 3 Pro en Inde

En Inde, l’Oppo Reno 3 Pro est au prix de Rs 29 990 pour la variante 128 Go + 8 Go et 32 ​​990 pour la variante 8 Go + 256 Go. Les options de couleur incluent le bleu auroral, le blanc ciel et le noir minuit. Il sera disponible auprès de Flipkart, Amazon et d’autres détaillants hors ligne. Un remboursement de 10% est disponible si vous achetez avec HDFC Bank Debit / Credit Card EMI, ICICI Bank Credit / Debit Card EMI, RBL Bank Credit Card EMI, YES Bank credit card EMI, and consumer consumer.

Spécifications Oppo Reno 3 Pro

Le nouveau chipset MediaTek Helio P95 alimente la variante indienne de l’Oppo Reno 3 Pro. Le P95 (à ne pas confondre avec la série Helio G90) est un chipset octa-core avec deux cœurs Cortex A75 ainsi que six cœurs Cortex A55 à haute efficacité. Le GPU PowerVR GM 9446 gère les tâches graphiques. Il y a 8 Go de RAM à tous les niveaux, avec 128 ou 256 Go de stockage.

À l’avant, nous avons un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD + et un double trou pour les caméras selfie. Oppo affirme que le Reno 3 Pro est le premier smartphone au monde avec un tireur selfie principal de 44 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP dans cette configuration.

Les caméras à l’arrière ne sont pas en reste non plus, car l’Oppo Reno 3 Pro dispose d’une configuration à quatre caméras comprenant un appareil photo primaire 64MP f / 1.8, suivi d’un tireur ultra-large 8MP, d’un téléobjectif 13MP et d’un objectif “mono” pour informations de profondeur supplémentaires. Il est capable de filmer dans une myriade de modes tels que le mode Nuit, des images ultra-claires de 108 MP via un suréchantillonnage, une vidéo ultra-stable, un bokeh vidéo et un zoom jusqu’à 20x.

À l’intérieur, il dispose d’une batterie de 4 025 mAh avec prise en charge de 30W VOOC Flash Charge 4.0, ce qui fait passer le Reno 3 Pro de 0 à 50% en moins de 20 minutes et à plein en environ une heure. Il fonctionne sur ColorOS 7 construit sur Android 10.

Les écouteurs sans fil Oppo Enco Free ont également été dévoilés avec 5 heures d’autonomie (et 20 de plus dans le cas), au prix de Rs 7,990.