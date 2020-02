Oppo Reno 3 Pro pourrait être lancé en Inde le 27 février

Oppo Reno 3 Pro devrait être lancé en Inde dans les prochaines semaines, mais aucune communication officielle n’a encore été faite par la société. Selon un rapport exclusif de 91Mobiles, nous pourrions voir le Reno 3 Pro en Inde le 27 février.

La série Reno 3 a été annoncée en décembre 2019 en Chine avec un support réseau 5G. Bien qu’en Inde, le Reno 3 Pro sera lancé avec un modem 4G et peut-être un processeur différent. Le lancement du téléphone en Inde semble imminent car il a été taquiné par Oppo avec des pages de produits en ligne sur son site Web il y a quelques jours à peine. De plus, les pages de produits de Reno 3 Pro sur Amazon India et Flipkart ont également été mises en ligne, soutenant ces allégations.

Le rapport de 91Mobiles cite des sources de l’industrie qui prétendent qu’Oppo prépare une variante 4G du Reno 3 Pro pour un lancement en Inde le 27 février. Jetons un coup d’œil aux spécifications de la variante chinoise du Reno 3 Pro pour avoir une idée de ce que on peut s’y attendre avec la version indienne.

Spécifications Oppo Reno 3 Pro

Oppo Reno 3 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,5 pouces Full HD + (2400 x 1080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran prend en charge la gamme de gammes de couleurs DCI-P3 et il y a également un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Le téléphone a un profil mince de 7,7 mm avec un design en métal et en verre et est surmonté de Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

Le Reno 3 Pro est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec un processeur octa-core et un processeur graphique Adreno 620. Ceci est associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 2.1. Il fonctionne sur ColorOS 7 qui est basé sur Android 10.

Il a une configuration quadruple caméra avec un appareil photo principal 48MP, un téléobjectif 13MP avec zoom optique 2x, un objectif ultra grand-angle 8MP et un objectif monochrome 2MP. Le réseau de caméras prend également en charge la stabilisation d’image optique, PDAF et peut enregistrer des clips 4K à 30 images par seconde. À l’avant, il y a un appareil photo selfie 32MP mais la version indienne est configurée pour comporter une double découpe de perforation pour deux capteurs orientés vers l’avant.

L’un d’entre eux serait un capteur de 44 MP, ce qui en fait le premier appareil photo à la résolution la plus élevée à être placé à l’avant d’un téléphone. La caméra selfie secondaire devrait être un capteur de profondeur 2MP pour faire des portraits à partir de la caméra frontale.

Le Reno 3 Pro est équipé d’une batterie de 4 025 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W gracieuseté de VOOC Flash Charge 4.0.