OPPO Reno Ace 2 avec SoC quad-caméra Qualcomm Snapdragon 865e

OPPO Reno Ace c’était un smartphone révolutionnaire à bien des égards. C’était, en fait, le premier smartphone de marque OPPO à mettre en œuvre un sécran à taux de rafraîchissement élevé (90 Hz) et compatible avec la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W. Il y a quelques jours, Brian Shen, vice-président d’OPPO, a communiqué sur Weibo que l’entreprise travaille sur le successeur de ce smartphone, OPPO Reno Ace 2, qui est apparu sur TEENA en plein dans ces heures, révélant son apparence et quelques caractéristiques principales.

OPPO Reno Ace 2, caractéristiques et design

OPPO Reno Ace 2 il en comporte un écran avec trou dans le coin supérieur gauche. Au dos, cependant, on trouve un module de caméra à disposition ronde, comme celui déjà vu sur OnePlus 7T e sur le dernier Redmi K30 Pro. En approfondissant les spécifications techniques, selon ce qui a été divulgué sur TENAA, le smartphone sera caractérisé par un Panneau AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2400 × 1080 pixels.

Quant au secteur photographique, OPPO Reno Ace 2 sera équipé d’un quad-caméra avec un capteur principal de 48 MP, accompagné d’un capteur de 8 MP et de deux capteurs de 2 MP, bien qu’il ne soit pas encore clair de quelles fonctions ils sont équipés, tandis que le La caméra selfie avant présente une résolution de 16 MP.

En plus de cela, OPPO Reno Ace 2 sera alimenté par un Processeur 2,8 GHz, c’est probablement Qualcomm Snapdragon 865, bien que TENAA ne le mentionne pas explicitement et puisse le soutenir 8 Go ou 12 Go de RAM, avec 128 Go ou 256 Go de mémoire interne. Le smartphone devrait être disponible en variantes bleues, violettes et noires. Cependant, il n’est pas encore clair si OPPO Reno Ace 2 est disponible à l’achat uniquement en Chine. Il suffit d’attendre pour en savoir plus.