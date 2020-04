Oppo Reno Ace 2 est officiel en Chine: voici les spécifications et les prix

Au cours des dernières semaines, nous avons tant entendu parler de Oppo Reno Ace 2 et aujourd’hui, la société chinoise l’a enfin présenté officiellement en Chine. Par rapport à son prédécesseur, cet appareil est mis à jour du point de vue esthétique mais hérite toujours de certaines fonctionnalités.

Le nouveau haut de gamme de la série Oppo Reno Ace est officiel

La substance du nouveau dispositif phare de Oppo ça ne change pas. Comme son prédécesseur, ce nouveau smartphone dispose également d’un écran de très haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et il n’y a pas de sacrifices du point de vue des performances car nous avons le puissant processeur à bord Snapdragon 865 par Qualcomm.

Au lieu de cela, la conception est mise à jour. Le nouveau Oppo Reno Ace 2, suivant les dernières modes du moment, bénéficie d’un affichage avec un petit trou sur le côté gauche. Le panneau est un OLED en résolution FullHD + avec une diagonale de 6,5 pouces. Au dos on trouve une zone circulaire où ils se trouvent quatre caméras plus un flashLED. Le capteur photographique principal est de 48 mégapixels et est accompagné d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels. La caméra frontale placée dans le trou fait au lieu de 16 mégapixels.

Le reste des spécifications techniques de ce smartphone est en haut. Nous avons le Wi-Fi 6, la puce NFC, la mémoire Type de RAM LPDDR5 et le type de stockage interne UFS 3.0. Pour fermer le cercle, il y a aussi une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide 65W SuperVOOC 2.0 et support pour Charge rapide sans fil AirVOOC 40 W et charge sans fil inversée de 10 W.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Oppo Reno Ace 2 sera disponible à l’achat en Chine à partir du 20 avril dans les couleurs pourpre, gris et argent à un prix minimum d’env. 550 € jusqu’à un prix maximum d’env. 650 €.