Oppo Reno Ace 2 passe par le portail TENAA: voici les spécifications

Il y a quelques jours, une première image en direct du prochain smartphone haut de gamme de marque Oppo a fuité, c’est l’avenir Oppo Reno Ace 2. Jusqu’à présent, cependant, nous n’avions aucune information concernant les spécifications techniques de l’appareil mais, heureusement, au cours des dernières heures, il est arrivé la certification de l’institution chinoise TENAA.

Voici les prétendues spécifications techniques du prochain vaisseau amiral Oppo

L’arrivée de la certification TENAA révèle donc les prétendues spécifications techniques de ce nouveau smartphone de la société chinoise. Commençons d’abord par l’affichage. Comme indiqué sur le portail, la prochaine Oppo Reno Ace 2 sera doté d’un panneau AMOLED en résolution FullHD + et avec une diagonale de 6,5 pouces. Comme le confirment les images publiées sur le portail, cet appareil d’entreprise aura également un affichage perforé et aura intégré un capteur biométrique pour la reconnaissance des empreintes digitales.

Le processeur qui sera monté à bord sera un SoC octa-core 2,8 GHz et nous pensons que c’est le processeur haut de gamme Snapdragon 865. S’il s’agissait de ce processeur, nous attendons évidemment la prise en charge des réseaux 5G. Les réductions de mémoire disponibles incluent 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, tandis que la version du logiciel sera Android 10.

Le secteur photographique du prochain Oppo Reno Ace 2 consistera en un caméra arrière quad avec un capteur photographique principal de 48 mégapixels. Nous aurons alors un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale sera de 16 mégapixels. Enfin, la batterie devrait avoir une capacité de 4000 mAh et devrait prendre en charge une charge rapide de 65 W et une charge sans fil de 40 W.