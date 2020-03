Oppo Reno Ace 2 repéré en ligne dans une première image en direct

Oppo a présenté son smartphone haut de gamme appartenant à la série Oppo Reno Ace en octobre dernier. Selon les dernières rumeurs, cependant, il semble que le successeur de cet appareil, ou le suivant, arrivera sous peu Oppo Reno Ace 2. En fait, il y a quelques heures, il a été publié en ligne une première image en direct de ce smartphone.

Oppo Reno Ace 2: voici le design possible de la coque arrière

Dans l’image en question divulguée en ligne au cours des dernières heures, nous pouvons jeter un premier coup d’œil au prétendu design de la couverture arrière de ce nouveau smartphone Oppo. Comme vous pouvez le voir, la coque arrière de l’appareil semble légèrement incurvée sur les côtés, ce qui favorisera sans aucun doute la prise en main.

De plus, la présence de une grande zone circulaire au centre du corps arrière de l’appareil. Dans cette zone (qui semble légèrement saillante), les caméras arrière doivent être placées. L’image n’est pas très nette, mais il semble qu’il y ait quatre capteurs photographiques. Enfin, en bas, il y a le logo de l’entreprise. Sur le côté droit du cadre, il y a ensuite la bascule de volume et une fente pour insérer la carte SIM, tandis qu’en bas il y a un port de chargement USB Type C, le haut-parleur système et le microphone principal.

Pour l’instant, la société chinoise n’a rien révélé d’officiel à propos de cette nouvelle Oppo Reno Ace 2. Cependant, imaginez qu’à bord de ce smartphone, il y aura un processeur haut de gamme, comme le SoC Snapdragon 865 par Qualcomm.