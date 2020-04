OPPO Reno2 et Reno2 Z, así funciona su estabilización al grabar vídeo

Actualmente los youtubers realizan su trabajo tanto en estudios como fuera de estos, y en este último caso cuando se agradece que los teléfonos ofrezcan una calidad adecuada a la hora de obtener vídeo de calidad. Y, algo esencial para ello, es disponer de una buena estabilización que evite que los movimientos bruscos y no deseados aparezcan en las grabaciones dejándolas con una calidad que, cuando menos es cuestionable. Y una herramienta que no se debe obviar para no tener que cargar con una cámara réflex de un sitio a otro son los dispositivos de OPPO de los que hablamos.

En unas dimensions de unos 160 x 74,3 x 9,5 milímetros y un peso por debajo de los 190 gramos, los OPPO Reno2 y Reno2 Z disponen de cuatro sensores en la cámara principal, que es la que se dará uso de forma habituel para grabar vídeos para YouTube (pero no hay que olvidar que la frontal integrada en un módulo retráctil de 16 Mpx no está nada mal). la fusión de estos elementos, hace que se obtengan resultados muy buenos en todo tipo de situaciones y, además, con una estabilidad sorprendente en muchos casos. Estos son los components que integran cada uno de los dos smartphones de los que hablamos:

OPPO Reno2

Principal: 48 MPx Sony IMX586, F: 1,7, 26 mm, PDAF et OIS

Téléfoto: 13 MPx, F: 2.4, y PDAF

Gran angulaire: 8 MPx y F: 2,2

Blanc et noir: 2 MPx et F: 2,4

OPPO Reno2 Z

Principal: 48 MPx Sony IMX586, F: 1,7 y PDAF

Gran angulaire: 8 MPx y F: 2,2

Blanc et noir: 2 MPx et F: 2,4, 1/5 ″, 1,75 µm

Profondeur: 2 MPx et F: 2,4

La clave en los vídeos que se hacen con los OPPO Reno2

Cabe destacar que, para todo lo que tiene que ver con la fotografía de los terminales que son una buena ayuda para los que quieren convertirse en youtubers o los que ya lo son y desean actualizar su equipo de trabajo, se da uso a Inteligencia Artificial (IA) que permite optimizar los resultados de forma automática y sin tener que hacer nada por parte del usuario… ¡Y con unos resultados de lo más positivos!

Además de esto, en los OPPO Reno2 y OPPO Reno2 Z se incluye una nueva funcionalidad denominada Vidéo Ultra Estable, que permite conseguir resultados que se acercan de forma muy clara a lo que necesita un profesional y, además, con gran nitidez y fluidez (por lo que es posible incluso darle uso en eventos deportivos a los que se as asista). Para conseguir esto se fusionan tres opciones: velocidad de 60 cuadros por segundo; compensación de la imagen combinando estabilización óptica y electrónica (OIS + EIS); y, finalmente, un trabajo de predicción avanzado de alta precisión denominado IMU.

Otro buen avance de estos smartphones al grabar vídeo

Hablamos de Zoom Dinámico de Vídeo, que permite entre otras cosas utilizar hasta 5X híbrido para conseguir “acercarse” a lo que se desea grabar y, esto, es completamente diferencial frente a otros smartphones que hay en el mercado actual y por ello es una buena elección para los youtubers.

Pero, además, OPPO ha pensado en lo que tiene that ver con el sonido that también es parte de las grabaciones. Así, por ejemplo, se da uso a los micrófonos integrados para reducir de forma muy efectiva el sonido ambiente que puede molestar -como por ejemplo el propio del viento- y de esta forma centrarse a lo que se está enfocando. Adicionalmente, se incluyen diferentes tecnologías para optimizar la sensibilidad necesaria para ajustarse a la distancia a la que está la fuente de sonido.

OPPO Reno2 y Reno2 Z, photos con efecto bokeh de gran calidad

Como se ve, todo son ventajas en los OPPO Reno2 y OPPO Reno2 Z a la hora de ser una herramienta de gran utilidad para los youtubers, para que estos puedan prescindir en más de una ocasión de una cámara dedicada. Estas son las opciones para comprar en España los dos smartphones del fabricante asiático in the actualidad:

OPPO Reno2: MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon, Phone House, PC Componentes, FNAC et AliExpress

OPPO Reno2 Z: Telefónica, Orange, Yoigo, MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon, Phone House, PC Componentes, FNAC et AliExpress