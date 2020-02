Oppo Reno3 Pro a confirmé son lancement le 2 mars en Inde

Oppo Reno3 Pro a été confirmé pour arriver sur les côtes indiennes le 2 mars. Le smartphone tant attendu devait auparavant être lancé le 27 février, mais Oppo a maintenant choisi une date ultérieure pour la même chose.

La liste de Reno3 Pro sur le site Web d’Oppo et Flipkart a été mise à jour avec une nouvelle bannière qui révèle la date de lancement du téléphone en Inde. Le Reno3 Pro a été annoncé en décembre 2019 en Chine et est livré avec un support 5G.

Cependant, en Inde, Oppo a confirmé que le Reno3 Pro sera disponible avec un support 4G et non 5G. En dehors de cela, il y a aussi des indications que la variante indienne du Reno3 Pro pourrait arborer deux caméras frontales, dont l’une pourrait être un capteur 44MP, le plus grand à l’avant d’un téléphone à ce jour.

Jetons un bref coup d’œil au Reno3 Pro et à quelles nouvelles fonctionnalités pouvons-nous nous attendre avec la version indienne.

Spécifications Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3 Pro dispose d’un écran AMOLED de résolution 6,5 pouces Full HD + (2400 x 1080 pixels) recouvert d’une couche de Gorilla Glass 5 de Corning. L’écran dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et prend en charge DCI- Gamme de couleurs P3.

Il est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 765G en Chine, mais comme la version indienne du Reno 3 Pro sera limitée à la connectivité 4G, nous pensons qu’il sera alimenté par un processeur différent. Ceci est associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 2.1. Le téléphone fonctionne sur ColorOS 7 qui est basé sur Android 10.

En ce qui concerne les appareils photo, le Reno3 Pro dispose d’un réseau de quatre caméras à l’arrière qui se compose d’un capteur principal de 48 MP, d’un téléobjectif de 13 MP avec zoom optique 2x, d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur noir et blanc de 2 MP. À l’avant, il y a une caméra selfie 32MP, cependant, la version indienne va comporter une double découpe pour deux caméras frontales.

La caméra frontale principale devrait être un capteur 44MP, ce qui en fait le premier téléphone à disposer d’un tel capteur haute résolution aux côtés d’un capteur de profondeur 2MP.

Oppo Reno3 Pro est équipé d’une batterie de 4 025 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W, grâce à VOOC Flash Charge 4.0.