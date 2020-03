Oppo Reno3 Pro, un autre smartphone avec de bonnes fonctionnalités et un bon prix

Oppo a choisi l’Inde (un pays de plus en plus important pour l’industrie technologique) pour lancer le Reno3 Pro, un autre smartphone qui suit la stratégie des fabricants chinois pour dominer le marché mobile: de bonnes performances à un bon prix.

Oppo Reno3 Pro est un terminal milieu de gamme, bien qu’il soit de plus en plus difficile de cadrer tous les smartphones qui arrivent sur le marché. Et il vient avec deux nouveautés fondamentales. Il s’agit du premier smartphone à monter le chipset MediaTek Helio P95, un développement de processeur à huit cœurs qui promet une augmentation de 10% des performances par rapport au P90.

La deuxième nouveauté vient de son système de caméras. Et cet Oppo peut se vanter d’avoir la caméra frontale la plus haute résolution de la planète, 44 mégapixels dépassant 40 MP du Galaxy S20 de Samsung lui-même. Le principal est également très correct avec quatre capteurs. Comme nous l’avons parlé de satiété, une résolution ou un nombre de capteurs plus élevé ne se traduit pas toujours par les meilleures photos, mais il y a les données.

L’écran est également un autre élément important, avec son panneau Super AMOLED en face, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une énorme diagonale. Il est difficile de trouver de “petits” mobiles. La batterie offre également une bonne capacité et une solution de charge de 30 watts qui peut charger l’appareil à 50% en seulement 20 minutes.

Oppo Reno3 Pro, spécifications

Écran: 6,4 pouces Super AMOLED. 90 Hz. Verre Gorilla Corning 5

Résolution: (FHD +) 2400 x 1080 pixels

Chipset: Mediatek Helio P95 (12 nm)

CPU: Huit cœurs (2 Cortex-A75 à 2,2 GHz + 6 Cortex-A55 à 2,0 GHz)

GPU: PowerVR GM9446

RAM: 8 Go

Stockage: 128/256 Go extensible avec des cartes microSD

Chambre principale: Capteur quadruple 64 MP, f / 1,7 + 13 MP (téléobjectif) + 8 MP, f / 2,2, (grand angle) + 2 MP N / B, f / 2,4, (profondeur)

Caméra arrière: Double capteur, 44 MP, f / 2,4 + 2 MP, f / 2,4, (profondeur)

Connectivité: LTE, Wi-Fiac, USB Type C, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A-GPS. Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Les dimensions: 158,8 x 73,4 x 8,1 mm

Le poids: 175 g

La batterie: Li-Po non amovible 4025 mAh. Charge rapide de 30 watts.

Système opératif: Android 10

Oppo Reno3 Pro sera disponible en Inde à partir du 6 mars. La variante de base de 8 Go de RAM avec 128 Go de capacité de stockage est facturée au changement de 415 $, tandis que la variante 8 Go / 256 Go coûte 457 $. Préinstallez Windows 10 avec sa propre couche ColorOS 7 et il est proposé en trois finitions de couleurs, bleu, noir et blanc.