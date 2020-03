OPPO Reno3, sur le marché international avec MediaTek Helio P90

En décembre de l’année dernière, OPPO a présenté et lancé ses nouveaux smartphones milieu de gamme en Chine, Reno3 et Reno3 Pro. Ce dernier a atterri sur le marché international dans les premiers jours de mars, présentant quelques différences importantes. À partir du SoC: lo Snapdragon 765G présent sur la variante chinoise, en fait, était remplacé par le chipset Helio P95 de MediaTek. Changements également dans le secteur photographique, qui ne dispose pas d’un capteur principal de 64 MP comme en Chine, mais qui présente plutôt un Capteur 48 MP.

OPPO Reno3 sur le marché international, mais il diffère de la variante chinoise

maintenant, OPPO a également lancé son Reno3, et aussi, tout comme son frère aîné, a quelques différences par rapport à la variante chinoise. Dans ce cas aussi c’est le SoC et le secteur photographique qui changent: non plus un Dimensity 1000L, mais un MediaTek Helio P90; n’est plus un capteur principal Sony 64 MP IMX 686, mais un Capteur 48 MP. Amélioré, cependant, la caméra selfie avant, qui si pour la variante chinoise consistait en un capteur 32 MP, pour l’international c’est un Appareil photo 44 MP.

Une autre différence est que OPPO Reno3 est uniquement disponible sur le marché international dans la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. La fiche technique OPPO Reno3 suit.

Dimensions et poids

160,2 × 73,3 × 7,9 mm

170g

écran

6,4 “FHD +

Proportions 20: 9

Goutte d’eau avec une seule caméra frontale

SoC

MediaTek Helio P90

RAM et stockage

8 Go + 128 Go

Extensible via la fente pour carte microSD

Caméra externe

Principal: 48MP, f / 1.8

téléobjectif, 13 MP, f / 2.4, zoom hybride 5x, zoom numérique 20x

grand angle, 8 MP, f / 2.2

monochrome, 2 MP

Caméra interne

44MP, f / 2.4

batterie

4025 mAh avec charge rapide VOOC 3.0