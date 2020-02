Oppo revient au Mexique avec l’A9 2020

Après de nombreuses années d’attente, Oppo reviendra enfin au Mexique pour résister au reste des fabricants asiatiques qui triomphent dans le pays aztèque – Xiaomi et Huawei, principalement. C’est en décembre que la société chinoise a confirmé son atterrissage sur le territoire susmentionné, mais à cette époque, elle n’a pas révélé quel terminal serait le premier qu’elle commercialiserait officiellement. Aujourd’hui, les doutes ont été complètement dissipés.

Le premier appareil Oppo au Mexique ce sera au A9 2020, qui a été lancé dans d’autres régions depuis septembre de l’année précédente. C’est un modèle milieu de gamme qui est déjà disponible pour 6999 $; Vous pouvez le trouver dans Telcel, Sears et Sanborns. Le téléphone possède un Écran de 6,5 pouces avec une résolution HD + (1600 x 720 pixels). Bien sûr, en haut, nous trouvons une «encoche» sous la forme d’une goutte d’eau pour laisser de la place à la caméra frontale.

À l’intérieur, nous trouvons un Processeur Snapdragon 665, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne —Avec un emplacement microSD pour jusqu’à 256 Go supplémentaires. Votre batterie a une capacité de 5000 mAh, l’une de ses caractéristiques les plus attrayantes par rapport à la concurrence, et peut être rechargée via le port micro-USB. L’A9 2020, cependant, ne prend pas en charge la charge sans fil. Il intègre deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et un lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière.

L’Oppo A9 2020 sera disponible au Mexique pour 6999 $

Et en parlant de la dernière région, la section photographique de l’A9 2020 est assez intéressante. Il intègre un Configuration à 4 caméras avec capteurs 48 MP (principal, f / 1.8), 8 MP (ultra grand angle, f / 2,25), 2 MP (profondeur, f / 2,4) et 2 MP (macro, f / 2,4). En matière de capture vidéo, il dispose d’un système de stabilisation d’image électronique pour obtenir un enregistrement stable même lorsque vous vous déplacez.

Concernant le logiciel, il intègre Android 9.0 avec la couche de personnalisation Oppo: ColorOS 6. Sans aucun doute, c’est une excellente proposition d’être le premier mobile Oppo au Mexique. Ce sera le 27 mars que le constructeur dévoilera la stratégie qui suivra dans le pays après le lancement de l’A9 2020. Sûrement à l’avenir ils lanceront d’autres modèles de plus hautes performances pour attaquer le haut de gamme.

