Oppo, sa prochaine smartwatch pourrait inclure Wear OS

Oppo n’est peut-être pas la première entreprise à laquelle vous pensez lorsque vous souhaitez acheter une montre connectée, mais après la divulgation de certaines rumeurs sur le prochain portable de l’entreprise, vous pourriez être un peu plus intéressé. Un nouveau rendu divulgué de la montre a émergé, et bien que nous n’ayons pas de date de sortie et de prix, il semble que nous ne soyons pas loin de la sortie officielle.

La fuite montre un appareil faiblement éclairé avec un design très similaire à celui mentionné par les employés d’Oppo dans le passé, mais avec une interface “étrange”. Certains ont émis l’hypothèse que l’image montre la montre intelligente lors de l’exécution de Wear OS. Cependant, dans ce cas, cela signifie qu’il y aura un skin avec une police qui ressemble étrangement à celle d’Apple.

Oppo pourrait briser le cœur des utilisateurs avec cette montre intelligente

De plus – comme l’Apple Watch – il contiendrait un moniteur ECG à l’intérieur. Il reste à voir s’il disposera des autorisations internationales nécessaires pour activer cette fonctionnalité dans des endroits comme les États-Unis et le Royaume-Uni. En regardant de plus près l’image, cela ressemble vraiment à une photo prise en direct compte tenu des reflets sur l’écran. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé, il est donc préférable de prendre ces informations avec une pincée de sel.

Ce n’est pas une copie directe de l’interface de smartwatch d’Apple car elle utilise un format différent, mais cela suggère que Oppo essaie de se démarquer légèrement dans le monde des smartwatches. L’image suggère que la date de lancement est fixée au 6 mars (et encore une fois, fait un signe de tête aux styles d’Apple Watch 5). Cela signifie que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour savoir s’il s’agit en fait d’une perte ou d’un faux rendu.