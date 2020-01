Oppo s’apprête à lancer sa propre Apple Watch, mais avec un écran incurvé – .

L’Apple Watch (ci-dessus) n’a pas de véritable rival. C’est la smartwatch que la plupart des gens veulent, et la smartwatch que les autres entreprises ne peuvent pas battre. Le récent rapport sur les bénéfices d’Apple pour le trimestre de Noël a encore poussé ce point, alors que la catégorie des articles portables a enregistré une hausse de 10 milliards de dollars, en hausse de 37% par rapport à l’année précédente. L’Apple Watch et les AirPods sont tous deux inclus dans cette catégorie, et les deux se sont très bien vendus lors des événements de vente du Black Friday menant à Noël. Apple n’a partagé aucun chiffre de vente, mais a déclaré que 75% des clients d’Apple Watch sont de nouveaux utilisateurs et qu’elle a eu du mal à répondre à la demande d’Apple Watch 3 au cours de la période. Remarquez que c’est un appareil vieux de deux ans, mais qui s’est vendu à des prix incroyables, bien inférieurs à son prix habituel de 199,99 $. Donc, si vous ne pouvez pas battre l’Apple Watch avec un tout nouveau design ou une nouvelle expérience logicielle, vous pourriez aussi bien opter pour un copieur sans vergogne. Entrez dans l’Apple Watch d’Oppo.

“Avec un écran flexible et un design incurvé, c’est peut-être la montre la plus intelligente de cette année”, indique une traduction approximative de Google d’un article de Weibo, à côté de l’image suivante:

Source de l’image: Weibo

Non, vos yeux ne vous trompent pas, ce n’est pas une Apple Watch d’Apple. Regardez simplement les bords incurvés, dont vous n’avez absolument pas besoin sur un appareil portable, et les deux boutons sur le côté, dont l’un remplace la couronne numérique d’Apple.

Cependant, tout le reste crie Apple Watch. La conception globale, le cadran et les bracelets de montre sont des répliques presque parfaites de la vraie chose.

Il n’y a aucun moyen de cacher le fait que l’appareil ci-dessus est un clone d’Apple Watch, et il sera difficile de défendre l’originalité de cette conception. L’univers de longue date de Samsung, Ice Universe, a publié le teaser sur Twitter, demandant aux fans à quoi il ressemblait:

Sans surprise, les gens pensent que cela ressemble à une Apple Watch. Oppo n’est pas la seule entreprise à essayer de reproduire le succès de l’Apple Watch. L’année dernière, je vous ai dit que la Galaxy Watch dans le rendu de presse suivant ressemblait beaucoup à une Apple Watch. L’image a fuité avant que Samsung n’annonce l’appareil. Cependant, ce portable présentait un design différent de l’Apple Watch.

Cela dit, il n’est pas clair quand l’Apple Watch d’Oppo sera lancée ou combien cela coûtera. Mais nous en apprendrons probablement plus dans les semaines à venir.

Source de l’image: PAUL BRAVEN / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

