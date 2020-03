OPPO Watch, tout ce que nous savons en attendant le lancement officiel

Quelques jours après la présentation officielle, prévue pour le 6 mars, OPPO a sorti une série de images teaser dédiées à l’écran de sa première smartwatch, révélant quelques informations.

Montre OPPO sera équipé d’un Écran de 1,91 pouces avec bords incurvés, avec une gamme de couleurs 100% DCI-P3 qui atteindra 326 PPI. L’appareil, qui, précisément en raison de son écran aux bords incurvés, semble ressembler à une Apple Watch, est en fait assez différent, car il n’a pas de couronne sur le côté, combien, plutôt, deux boutons séparés par une petite fente à l’intérieur de microphone.

OPPO Watch, en fait, prend en charge la fonction d’appel vocal aux principaux opérateurs téléphoniques en Chine, mais il devrait également être disponible pour d’autres marchés, tant qu’ils sont pris en charge ESim.

OPPO Watch avec Wear OS by Google à bord?

Au-delà de ça, la première smartwatch OPPO devrait exécuter Wear OSLe système d’exploitation de Google, qui garantira non seulement la compatibilité avec de nombreux smartphones Android (indispensable pour profiter de toutes les fonctionnalités de la smartwatch, y compris les notifications d’appels et la gestion des notifications en premier lieu) mais offrira également un accès à l’écosystème Google, et vous permettra d’utiliser ses services, ses applications et son assistant vocal.

La montre OPPO semble être disponible en plusieurs couleurs et avec un bracelet en silicone. Enfin, l’appareil pourrait être équipé d’un Capteur ECG peut détecter des signes de fibrillation auriculaire. En attendant l’événement de présentation OPPO Watch, au cours duquel l’entreprise dévoilera toutes les informations, faites-nous savoir ce que vous pensez de cette nouvelle smartwatch!