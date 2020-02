Oppo, Xiaomi et realme retardent leur présentation au MWC

L’effet domino se poursuit. Après l’annulation du Mobile World Congress, les entreprises Oppo et Xiaomi Ils ont décidé de retarder leurs présentations respectives. Dans le cas d’Oppo, il sera reporté au mois de mars, bien qu’ils n’aient pas encore précisé le jour. Ils n’ont pas non plus confirmé si l’événement aura lieu à Barcelone.

“Après avoir analysé la situation en profondeur, nous avons décidé de reporter notre lancement mondial de la série Find X2, qui devait avoir lieu le 22 février à Barcelone”, a indiqué la société dans un communiqué.

a vraiment décidé de prendre la même décision que les deux autres sociétés afin, comme elles l’ont expliqué, de préserver la sécurité publique. “Le realme X50 Pro 5G, dont la présentation était initialement prévue au MWC, sera lancé mondialement en ligne à Madrid le 24 février”, ont-ils ajouté.

De son côté, Xiaomi n’a pas encore confirmé la nouvelle date de son événement centré sur son nouveau produit Ma série 10 mais ils ont dit qu’ils donneront plus de détails sous peu.

Les deux sociétés ont souligné qu’elles comprenaient la décision de la GSMA, les organisateurs de l’événement dans la ville qui a décidé d’annuler l’événement mercredi coronavirus. “La préoccupation mondiale concernant l’épidémie de coronavirus, la préoccupation concernant les voyages et d’autres circonstances, empêchent la GSMA de tenir l’événement”, a déclaré John Hoffman, PDG de la GSMA.

Huawei est, pour le moment, la seule entreprise technologique à maintenir son agenda dans le cadre du Mobile World Congress. Samsung, qui a présenté son téléphone mardi, Il n’a pas encore exprimé sa position. LG, Sony et Ericsson ont été les premiers à décider d’annuler leur présence au salon de Barcelone.

👇 Plus en hypertexte