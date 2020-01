Oprah Winfrey et Apple TV + s’éloignent du documentaire sur les agressions sexuelles face aux différences créatives

Oprah Winfrey a annoncé qu’elle s’éloignait d’un documentaire sur les agressions sexuelles qui devrait être présenté en première au Sundance Film Festival plus tard ce mois-ci. Winfrey était, jusqu’à ce point, un producteur exécutif du film, qui se concentre sur les agressions sexuelles dans l’industrie de la musique.

Winfrey a publié une déclaration au Hollywood Reporter qui expliquait qu’elle avait décidé de s’éloigner du film sur les différences créatives avec les cinéastes. Elle a également noté que le film, qui devait faire ses débuts sur Apple TV + après le festival du film, ne serait plus diffusé sur le service.

“J’ai décidé que je ne serais plus productrice exécutive du documentaire The Untitled Kirby Dick et Amy Ziering et qu’elle ne sera pas diffusée sur Apple TV +. Avant tout, je veux que l’on sache que je crois et soutiens sans équivoque les femmes . Leurs histoires méritent d’être racontées et entendues. À mon avis, il y a encore du travail à faire sur le film pour éclairer toute l’étendue de ce que les victimes ont enduré, et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés sur ce point. vision créative. “

Oprah a rendu hommage aux cinéastes derrière le film malgré son désaccord sur la préparation du film à la sortie, et a également déclaré qu’elle concentrerait son temps sur le soutien aux victimes grâce à un partenariat avec Time’s Up, une organisation luttant contre le harcèlement sur le lieu de travail.

“Kirby Dick et Amy Ziering sont des cinéastes talentueux. J’ai beaucoup de respect pour leur mission, mais étant donné le désir des cinéastes de présenter le film au Sundance Film Festival avant de croire qu’il est terminé, je pense qu’il vaut mieux se retirer. Je serai travailler avec Time’s Up pour soutenir les victimes et celles touchées par les abus et le harcèlement sexuel. “

Apple avait initialement laissé le sujet du film hors de l’annonce, mais la description du film à Sundance a révélé que le film se concentrera sur Drew Dixon, un ancien cadre de Def Jam Recordings qui allègue des accusations d’inconduite sexuelle contre Russell Simmons, co- fondateur du label.

“Une brillante ancienne dirigeante de la musique qui se demande s’il faut rendre publique son histoire d’agression et d’abus par une figure notable de l’industrie de la musique. Le film est un examen approfondi de la race, du sexe, de la classe et de l’intersectionnalité, et les agressions à péage prennent leurs victimes et la société dans son ensemble. “

La présidente et PDG de la Time’s Up Foundation, Tina Tchen, a répondu à la décision d’Oprah par une déclaration.

“TIME’S UP soutient pleinement les survivants qui ont parlé de Russell Simmons. Ces femmes sont courageuses. Nous les croyons. Nous soutenons Oprah Winfrey en soutenant que les histoires des victimes méritent d’être entendues selon leurs propres termes. Trop souvent, les femmes noires sont réduites au silence, incrédules ou même diffamées lorsqu’elles s’expriment. En plus de cela, pendant des années, ces femmes ont été attaquées par des forces puissantes entourant Russell Simmons – illustrant à quel point il est difficile de dénoncer les hommes puissants. Et combien il est important c’est aux hommes puissants d’être tenus responsables de leurs actes. Comme Oprah l’a clairement indiqué dans sa déclaration, toute décision prise par elle et Apple concernant ce documentaire ne change rien aux faits sous-jacents. Nous affirmons le soutien indéfectible de TIME’S UP à ces survivants. respect de leur courage et de leur force. Nous continuerons à nous battre pour eux, et nous continuerons à nous battre pour un avenir où les femmes noires seront vraiment entendues et crues. “