options de soins de santé virtuels via la recherche et les cartes

Bien que de nombreux médecins et cliniques limitent ou interrompent les visites en personne pour limiter la propagation Covid-19, les gens ont encore besoin de l’aide d’agents de santé. Pour garantir que les gens obtiennent l’aide dont ils ont besoin, qu’elle soit liée ou non à COVID-19, Google il facilite la recherche des options de soins de santé virtuels disponibles via Rechercher et cartes.

Lorsqu’une clinique ou un hôpital est fouillé, il sera possible de voir un lien qui dit «demander de l’aide en ligne». Avec ce lien vous pouvez initier un appel ou un appel vidéo avec un médecin. Les résultats de la recherche pourraient inclure des plateformes nationales d’assistance virtuelle, ainsi que des cliniques et des hôpitaux locaux.

Google: l’utilisation de l’aide médicale virtuelle a considérablement augmenté après l’éclosion de COVID-19

En outre, Google affichera plus de détails sur les services de santé virtuels lors de la recherche de termes tels que “soins urgents”. Cette fonction sera lancé aux États-Unis au cours de la semaine prochaine.

En outre, sur la recherche et les cartes, la société ajoute également automatiquement des liens vers les pages d’informations sur COVID-19. Julie Black, directeur de la gestion des produits de Google Health, a écrit dans un article de blog que l’intérêt pour la télémédecine et l’assistance virtuelle a augmenté “considérablement” depuis le début de la pandémie.

Google a également étendu l’accès gratuit aux fonctionnalités de chat vidéo premium dans Google rencontrer jusqu’en septembre, avec possibilité d’enregistrer et de sauvegarder les appels. Cela peut être utile si vous voulez vous souvenir de ce que le médecin a dit lors d’une consultation virtuelle.