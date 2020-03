Optix MAG272CRX, le nouveau moniteur 240 Hz MSI

Toujours l’un des composants les plus importants des stations de jeux, il ne réside pas à l’intérieur de la console ou de l’ordinateur, mais à l’extérieur, nous parlons du moniteur, qui a la lourde tâche de donner vie à ce que le matériel traite.

MSI a décidé de renouveler sa gamme Optix avec un nouvel avertissement super fluide, en fait le modèle en question a un taux de rafraîchissement de 240Hz.

Spécifications vraiment top

Dans ce cas, nous avons affaire à un panel VA de 27 pouces en FullHD et une gamme de couleurs 8 bits qui couvre l’espace colorimétrique DCI-P3 89% et 113% de celui sRGB.

Il est forgé avec une courbure de 1500R, capable d’offrir des angles de vision de 178 degrés à la fois horizontalement et verticalement.

Un clin d’œil est la spécification concernant la fréquence de mise à jour, qui 240Hz, une valeur très élevée, soutenue par des technologies utiles pour maintenir une fluidité parfaite sans scintillement en cas de Fps variables.

Parmi ceux-ci, nous avons Synchronisation adaptative VESA, ce qui le rend certifié FreeSync, ou capable de s’adapter à taux de rafraîchissement variableaussi, malgré l’absence de certification Nvidia G-Sync, MSI garantit qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes de compatibilité.

Du point de vue de la connectivité, nous avons tout ce dont nous avons besoin, c’est-à-dire un port DisplayPort 1.2a, deux HDMI 2.0b et une entrée USB Type C qui prend en charge le passage des données vidéo et de l’électricité.

Pour compléter le tout, nous pensons un peu Concentrateur USB équipé de deux ports USB 3.2 Gen 1, avec unSortie casque 3,5 mm.

Un produit vraiment intéressant, certainement adapté aux joueurs qui se soucient plus de fluidité que de résolution et évidemment équipé d’un matériel suffisante pour fournir les Fps nécessaires.