Optus double les données de certains de ses meilleurs plans 5G

Alors qu’Optus continue de déployer son réseau 5G à travers le pays, l’opérateur de télécommunications espère tenter de nouveaux clients vers ses téléphones compatibles 5G en doublant vos données sur les plans sélectionnés.

Utilisateurs d’Android, vous avez de la chance – cette offre est actuellement disponible sur la gamme de smartphones 5G de Samsung, et l’accord concerne les deux plus gros plans (Large et Extra Large), de sorte que le doublement des données aura plus d’impact.

Lorsque vous achetez un combiné sélectionné, vous obtiendrez le double des données gratuitement pour vos 12 premiers mois – soit un total de 200 Go sur le plan Large ou de 240 Go sans précédent sur le plan Extra Large.

Si vous souhaitez continuer à obtenir les données supplémentaires après la fin de la période de 12 mois, vous pouvez choisir de rester pour seulement 10 $ AU chaque mois.

Ci-dessous, nous avons sélectionné trois plans éligibles pour répondre à une gamme de budgets.

Meilleure valeur: Samsung Galaxy S20 Plus 5G (128 Go) | 200 Go de données | 24 mois | 119,36 $ AU par mois

Le Galaxy S20 Plus est le combiné central de la dernière gamme de produits phares de Samsung, et c’est notre meilleur choix si vous souhaitez doubler les données. C’est le choix si vous voulez plus que des capacités 5G à partir de votre téléphone. C’est un appareil puissant mais élégant avec des spécifications impressionnantes – c’est un appareil photo principal 12MP, associé à un téléobjectif 64MP et un ultra-large 12MP aussi. Optez pour le forfait Large et vous obtiendrez 200 Go de données pour vos 12 premiers mois, des appels nationaux et SMS illimités ainsi que des appels et SMS illimités vers certains pays. Optus offrira également un essai gratuit de 12 mois d’Apple Music. Le coût total sur 24 mois est de 2 864,64 $ AU.

Voir l’offre

Option premium: Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (128 Go) | 240 Go de données | 24 mois | 162,28 $ AU par mois

Pour ceux qui veulent que la technologie de smartphone et le plan de données correspondent, vous pouvez désormais marquer le Galaxy S20 Ultra avec le double de données. Ce smartphone est grand à tous points de vue: il est doté d’un écran de 6,9 ​​pouces, de vitesses 5G rapides et de cinq caméras. Cette configuration comprend un appareil photo principal 108MP, un téléobjectif 48MP et un objectif ultra-large 12MP. Il y a aussi une caméra de profondeur à temps de vol (ToF) à l’arrière et une caméra selfie 40MP à l’avant, sans parler de ses capacités de prise de vue vidéo 8K. Si vous optez pour le forfait de données Extra Large, vous obtiendrez 240 Go de données pour vos 12 premiers mois, des appels et SMS nationaux illimités, ainsi que des appels et SMS internationaux vers des pays sélectionnés. Vous bénéficierez également d’un essai gratuit d’Apple Music pendant vos 12 premiers mois. Le coût total sur 24 mois est de 3 894,72 $ AU

Voir l’offre