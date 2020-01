Optus inflige une amende d’un demi-million pour avoir pollué des clients qui s’étaient déjà désabonnés

Optus a reçu la deuxième plus grosse amende jamais infligée par l’ACMA (Australian Communications and Media Authority) pour avoir contacté des clients qui s’étaient explicitement désabonnés des communications.

L’ACMA a infligé une amende de 504 000 dollars australiens au géant des télécommunications à la suite d’une enquête sur des infractions aux lois anti-spam australiennes, une somme inférieure à une amende de 510 000 dollars australiens que Telstra a infligée en 2014 pour des retards dans la connexion des clients des lignes fixes.

Plus précisément, Optus s’est avéré avoir envoyé des e-mails marketing et des SMS en 2018 à environ 750000 clients qui s’étaient déjà désengagés de ces communications. D’autres courriels ont également été envoyés qui ne comportaient aucune fonction de désinscription.

La présidente de l’ACMA, Nerida O’Loughlin, a déclaré que c’était la plus grande infraction payée pour spam et qu’elle «reflétait la gravité des violations commises par Optus et son échec à honorer les désirs de ses clients de se désinscrire, dans certains cas à plusieurs reprises».

Afin d’assurer qu’Optus ne contrevienne plus à la loi à l’avenir, la compagnie de téléphone nommera un consultant indépendant pour agir en tant que chien de garde, en examinant ses procédures, systèmes et politiques pour se conformer à ces lois.

En plus de cela, «l’ACMA surveillera activement le respect par Optus de ses engagements», a déclaré O’Loughlin. «S’ils ne sont pas respectés, l’ACMA envisagera une action en justice».

O’Loughlin a déclaré au Sydney Morning Herald qu’Optus a blâmé la messagerie indésirable sur une «défaillance des systèmes informatiques» et que la compagnie de téléphone avait vérifié la conformité de ses listes marketing, bien que l’ACMA pense le contraire.