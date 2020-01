Oracle vise à tirer le meilleur parti des clients qui passent du sur site au cloud

Oracle vise à devenir la première source de revenus et le premier fournisseur de cloud lorsque les organisations commencent à passer du local au cloud, a déclaré un haut responsable.

Parlant en exclusivité à TechRadar Middle East, Steve Miranda, vice-président exécutif pour le développement de produits d’applications chez Oracle, a déclaré SaaS [software as a service] jouera un grand rôle dans la transformation numérique et fournira l’innovation plus rapidement aux clients.

«Que vous croyiez ou non à Oracle, le marché parle de lui-même. Du point de vue SaaS, nous avons les meilleures applications pour les entreprises sur le cloud », a-t-il déclaré.

Le géant américain du logiciel, avec des décennies de logiciels et de technologies de bases de données et une forte pénétration dans l’espace des entreprises, se prépare pour la prochaine phase de croissance des services cloud.

Miranda a déclaré qu’Oracle est déjà le fournisseur numéro un d’ERP (planification des ressources d’entreprise) dans le cloud, mais que le fournisseur avec les vraies applications SaaS connaîtra le plus de succès et «nous pensons que nous l’avons et nous l’avons démontré grâce à des milliers de clients », a-t-il déclaré.

«Alors que les gens commencent à migrer vers le cloud à partir du local traditionnel, nous sommes convaincus que nous dépasserons tout le monde dans l’industrie et deviendrons le premier fournisseur de cloud du marché», a-t-il déclaré.

SAP et Oracle, les plus grands fournisseurs d’ERP, font de leur mieux pour devenir le premier fournisseur d’applications au monde.

SAP a d’énormes adeptes sur ERP sur site tandis qu’Oracle a une forte présence dans le cloud.

En regardant le marché ERP, il a dit qu’il est assez fragmenté et avec Oracle et SAP au sommet.

Le marché est pour le SaaS

Pour l’avenir, Miranda a déclaré que le marché était pour le SaaS et qu’Oracle était le leader du marché.

Miranda a déclaré qu’Oracle a adopté des approches très différentes de l’ERP dans le cloud.

Tout d’abord, il a déclaré qu’Oracle a construit le cloud Fusion ERP à partir de zéro et a pris beaucoup de critiques de l’industrie et des gens pour le faire.

«Il est construit et il a beaucoup de succès et beaucoup de gens s’y installent avec une suite complète d’applications. SAP l’a fait à travers une variété d’acquisitions et qui n’est pas entièrement intégrée et pas dans le cloud.

«D’un côté, nous avons Oracle comme véritable cloud et SAP avec des solutions partielles et non un vrai cloud.

Deuxièmement, nous nous engageons envers nos clients. Si vous êtes satisfait de vos solutions sur site, nous vous soutiendrons et lorsque vous serez prêt, nous vous aiderons à aller de l’avant.

«SAP a adopté une approche très différente. Ils n’ont pas construit le produit mais ont fixé une date limite pour que ses clients migrent vers le cloud », a-t-il déclaré.

SAP a fixé un délai, d’ici 2025, pour que ses clients ERP hérités envisagent de passer aux offres cloud.

«Nous avons maintenant deux approches différentes mais nous pensons que nous avons une approche plus centrée sur le client en leur montrant [customers] valeur et montrant comment et quand se déplacer, contrairement à ce que d’autres concurrents ont montré pour forcer le problème », a-t-il déclaré.

Le directeur technique et président d’Oracle, Larry Ellison, avait déclaré lors de son ERP Fusion que ce serait le levier qui délogerait SAP à la première place.

«SAP a fixé un délai et les clients qui ont le délai doivent examiner très sérieusement toutes les solutions SaaS et lorsqu’ils évalueront, nous espérons tirer profit du passage au cloud», a déclaré Miranda.

Il a déclaré que sur les 6 000 clients ERP dans le cloud Oracle aujourd’hui, les deux tiers sont déjà en ligne.

Selon Magic Quadrant de Gartner, Oracle ERP est dans la catégorie leader depuis trois ans tandis que SAP est dans la catégorie visionnaires.

Progresser dans l’IaaS

Le succès d’Oracle dans le cloud repose principalement sur les applications SaaS, Oracle se concentre donc sur l’amélioration de sa base en IaaS [infrastructure as a service] avec sa base de données cloud autonome.

Pour devenir un leader dans une base de données cloud autonome, Oracle doit devenir un grand acteur de l’IaaS, mais Miranda a déclaré qu’à mesure qu’Oracle prospère dans la base de données autonome, «nous deviendrons un acteur très important dans le secteur des infrastructures, car les gens commenceront à déplacer leur charges de travail pour profiter de la base de données autonome.

“Je ne pense pas que les gens doivent venir à l’IaaS et utiliser notre base de données autonome, mais les gens viennent pour développer notre activité d’infrastructure. Nous sommes convaincus que du point de vue de l’infrastructure, nous disposons désormais des centres de données et de la technologie pour gérer avec succès les charges de travail cloud des utilisateurs. Nous le faisons grâce à une base de données autonome qui nous permet d’obtenir les meilleures performances et la meilleure sécurité à moindre coût », a-t-il déclaré.