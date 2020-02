Organisez un voyage en ligne, voici toutes les applications dont vous avez besoin

Grâce à Internet et aux nombreuses plateformes disponibles, organiser un voyage aujourd’hui est plus facile que jamais. Les outils mis à la disposition des utilisateurs vous permettent de planifier n’importe quel aspect d’un voyage: de la recherche et l’achat du billet d’avion et de l’hôtel à la découverte des meilleurs restaurants où vous pourrez déguster les produits typiques du lieu et participer à différentes activités ou visites guidées de l’habituel.

Dans cet article, nous proposons certaines des meilleures applications pour planifier un voyage directement à partir de votre smartphone Android, disponibles gratuitement sur le Google Play Store.

Les meilleures applications pour organiser un voyage

Commençons par la recherche et la réservation du vol. SkyScanner est l’une des meilleures applications de ce type. avec SkyScanner non seulement il est possible de comparer des centaines de vols de nombreuses compagnies aériennes, afin d’évaluer également les tarifs les moins chers, mais aussi de rechercher à l’aide de différents filtres, pour obtenir les meilleurs tarifs en fonction de la période ou les meilleures offres pour les week-ends suivants . L’application vous permet également de rechercher et de réserver une chambre d’hôtel et de louer une voiture.

AirBnB c’est plutôt une excellente plateforme pour réserver une maison de vacances. Il est possible de filtrer la recherche par prix, zone, services ou par type d’hébergement. Sur AirBnB, il est également possible de réserver et de participer à des expériences locales originales, pour faire du voyage une expérience inoubliable. Alternativement, vous pouvez rechercher un hôtel, un hôtel ou une auberge sur réservation ou trivago.

Êtes-vous à la recherche du meilleur restaurant de la région pour manger des produits locaux typiques? TripAdvisor offre les meilleurs conseils, en basant ces conseils sur les avis laissés par des milliers de personnes qui ont visité cet endroit avant vous. Sur TripAdvisor, il sera également possible de réserver des expériences locales ou d’acheter des billets pour les musées et les laissez-passer touristiques. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez toujours consulter l’application Obtenez votre guide, à choisir parmi des milliers d’activités, de visites et d’excursions à proximité, en évitant également de faire la queue pour acheter des billets à la billetterie.

Vous voulez savoir comment rejoindre votre prochaine destination et quel train, métro ou bus prendre? télécharger Moovit, l’une des meilleures applications pour voyager avec les transports publics. Moovit suggère les meilleurs itinéraires pour atteindre un endroit spécifique en train, bus, métro, taxi, Uber, ou même avec les services de partage de vélos et scooters. L’application fournit des informations précises sur les heures et les arrêts à effectuer pour atteindre la destination.

Bref, peu d’applications, mais suffisamment pour organiser un voyage fantastique. Quelle sera votre prochaine destination?