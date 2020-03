Ori et la volonté de la revue Wisps: une suite spectaculaire

En tant que suite directe à l’un des meilleurs jeux de 2015, Ori et la volonté des mèches a beaucoup à vivre. Le développeur indépendant Moon Studios est devenu une sensation du jour au lendemain après la sortie de l’Ori et de la forêt aveugle, leur tout premier jeu. La qualité exceptionnelle de Blind Forest l’a attiré par d’innombrables joueurs; les valeurs de production époustouflantes, les plates-formes fluides mais difficiles et l’histoire émotionnelle se sont mélangées en une seule excellente Metroidvania. Une autre entrée dans la série était presque inévitable – et maintenant que la prochaine entrée est enfin arrivée. Après cinq ans de développement, Ori and the Will of the Wisps apparaît comme une suite stellaire qui améliore son prédécesseur à presque tous égards.

Reprenant là où le premier jeu s’est arrêté, notre adorable esprit forestier Ori passe paisiblement ses journées avec sa famille de substitution après avoir sauvé la forêt sacrée de Nibel. Le plus récent membre de cette famille de substitution est une chouette nommée Ku, qui a été sauvée comme un œuf après les derniers événements de Blind Forest. Ku est née avec une aile sans plumes, mais devient de plus en plus désespérée de voler alors qu’elle continue de grandir. Un jour, Ori conçoit un moyen pour Ku de voler en utilisant la plume de sa défunte mère et les deux décollent sur un vol spectaculaire. Soudain, une violente tempête les fait dévier de leur trajectoire et les fait plonger dans le pays voisin de Niwen. Ori et Ku sont séparés pendant l’automne, alors Ori part à sa recherche avant autre chose dans cet endroit dangereux et corrompu.

Avant même que le gameplay ne commence, la présentation de Will of the Wisps est carrément époustouflante. Les environnements luxuriants et dessinés à la main sont si finement détaillés et magnifiques que presque n’importe quel cadre donné pourrait être sa propre peinture. La bande-son orchestrale d’une beauté envoûtante se mélange parfaitement avec la conception artistique pour rendre chaque zone mémorable à sa manière, que ce soit une clairière de forêt ensoleillée ou une caverne moisie de noir de poix. Une animation fluide de 2,5 D relie tout cela ensemble alors qu’Ori se délimite gracieusement sur des branches noueuses et des pierres fissurées, qui se déplacent et grincent en réponse. Moon Studios a conçu un autre triomphe audiovisuel, et il est difficile de croire qu’un si beau jeu a été réalisé avec les graphismes souvent dentelés du moteur Unity.

La plus grande différence entre Will of the Wisps et Blind Forest réside dans le nouveau système de combat. Le combat a été complètement révisé pour la suite, et c’est une amélioration massive. Alors que Blind Forest avait un combat passif et ennuyeux qui consistait principalement à se rapprocher suffisamment pour écraser les coups de feu dirigés contre les ennemis, Will of the Wisps est construit autour de combats de mêlée acrobatiques et de compétences interchangeables. Les attaques de lame rapides se combinent avec les capacités de plate-forme gracieuses d’Ori pour créer des batailles de danse, et des fragments de compétences à collectionner ouvrent la porte à différentes constructions et modèles d’attaque. Les boss sont également conçus dans cet esprit, et ils sont donc beaucoup plus agréables (et beaucoup plus mortels). Les plates-formes et les puzzles intègrent une grande variété d’options de mobilité pour un excellent sens du défi, exigeant que le joueur réfléchisse activement à son prochain mouvement à tout moment. Le gameplay de Will of the Wisps est toujours exaltant, et le combat remanié le met au goût du jour avec les meilleurs Metroidvanias modernes comme Hollow Knight et Dead Cells.

Le jeu a également une histoire remarquablement engageante qui va de pair avec son gameplay. Bien qu’il se présente comme un conte assez simple au début, il soulève bientôt ses enjeux émotionnels avec des virages et des révélations plus sombres. Bien sûr, une grande partie de cela se résume toujours à son mélodrame de type Disney, mais Will of the Wisps a à la fois une qualité de livre de contes fantaisiste et un véritable sens des conséquences. Les thèmes de l’intrigue montrent clairement que le passé ne peut pas être défait, tout a son prix et tout le monde n’aura pas une fin heureuse. Pourtant, le jeu est également axé sur la restauration et le maintien de l’espoir pour l’avenir, en particulier dans les quêtes secondaires nouvellement mises en œuvre qui présentent une multitude de personnages colorés et étonnamment bien écrits. La chose la plus impressionnante à propos de la narration dans Will of the Wisps est qu’elle parvient à vous faire vous soucier du sort de ce monde et des personnages, même lorsque vous pensez que vous avez tout réglé.

Il n’y a pas grand chose à détester à propos de Will of the Wisps lui-même, mais le jeu a des problèmes techniques notables au moment de la rédaction. Au cours de cet examen, le jeu a bégayé lors de l’entrée dans de nouvelles zones, avait un certain nombre de bugs audio et de mouvement, et devait être réinstallé deux fois lorsqu’il ne chargeait pas de sauvegarde. Un correctif du premier jour est à venir et devrait résoudre ces problèmes, bien qu’il ne soit pas clair quand. Sur le long terme, Will of the Wisps n’a pas beaucoup de valeur de rejeu. Outre le mode difficile obligatoire et un nombre limité de contre-la-montre compétitifs, vous aurez fait tout ce qu’il y a à faire dans le jeu une fois les quêtes secondaires et les objets de collection relativement simples terminés. Il n’y en a pas énormément, et aucun n’est vraiment nécessaire pour relever un défi majeur. C’est plus une légère déception qu’un problème, mais de nombreux joueurs voudront probablement revenir en arrière après avoir terminé le jeu principal, et il aurait été agréable d’en avoir plus pour creuser.

Tout bien considéré, Ori and the Will of the Wisps est une splendide suite qui surpasse sans aucun doute l’original. Moon Studios s’est surpassé et nous a donné une autre des meilleures Metroidvanias sur le marché, même maintenant que ce marché est certainement plus grand qu’il y a cinq ans. Avec une présentation merveilleuse, un gameplay passionnant et une histoire touchante, le jeu est un home run et nous a très intéressé par ce que Moon Studios développera ensuite.

Ori et la volonté des mèches est maintenant disponible sur Windows PC et Xbox One pour 29,99 $. Un code PC Windows a été fourni à . aux fins de cet examen.

Notre évaluation:

4,5 sur 5 (Must-Play)

