Ori et la volonté des feux follets: 5 grands changements qui arrivent à Ori 2

Ori and the Will of the Wisps va prendre tout ce que vous avez aimé dans l’original – l’histoire émotionnelle, les énigmes environnementales détournées et les gigantesques décors – et les amener à un tout nouveau niveau dans ce qui pourrait être, l’un des plus grands Metroidvania jeux depuis Super Metroid et Castlevania: Symphony of the Night.

Qu’est-ce que la Metroidvania?

(Crédit d’image: Nintendo)

Metroidvania (un mélange de Metroid et Castlevania) est un genre de jeux à défilement horizontal 2D qui s’articule autour de l’exploration de nouveaux domaines, de l’acquisition de nouvelles compétences, de battre des boss et de se répéter jusqu’à ce que les crédits roulent.

Cela étant dit, c’est une comparaison particulièrement difficile à faire compte tenu de la qualité des dernières années si vous êtes un fan de Metroidvania: depuis la sortie d’Ori et de la forêt aveugle en 2015 sur Xbox One, le genre a connu une renaissance qui a des jeux inspirés comme Hollow Knight, Dead Cells et, plus récemment, Bloodstained: Ritual of the Night.

Et pourtant, alors que certains attribuent à l’Ori d’origine la revitalisation du genre – une opinion que ses créateurs de Moon Studios apprécient et n’hésitent pas à dire franchement – et Ori et la Volonté des Feuilles veulent porter la série vers de nouveaux sommets avec un patron encore plus grand combats, plus d’espace à explorer et un accent beaucoup plus important sur le combat.

Voici ce que vous devez savoir sur Ori et la volonté des feux follets avant son arrivée le 11 mars 2020 sur PC et Xbox One.

1. Ori et la volonté des feux follets suit Ori et Ku

Malgré son esthétique ultra-colorée, Ori and the Blind Forest était un jeu rempli de personnages qui étaient des «nuances de gris». Ce dernier morceau vient de Daniel Smith, producteur principal aux Xbox Game Studios pour Ori et la volonté des feux follets, qui ne veut pas que les joueurs se souviennent de Kuro, l’antagoniste du jeu original, en tant que seigneur aviaire très mauvais, mais comme un personnage qui voulait préserver la vie de sa progéniture, Ku, seulement pour réaliser l’erreur de ses voies vers la fin du troisième acte.

Bien que le jeu ne fasse pas le meilleur des travaux pour vous rafraîchir la mémoire des événements du premier jeu (du moins la première section que nous avons jouée ne l’a pas fait), vous verrez le lien entre Ku, Ori et le reste de la gang se développe dans l’acte d’ouverture de Will of the Wisps, avant que l’équipage ne se sépare dans un nouveau lieu labyrinthique.

Image 1 de 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 2 sur 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 3 sur 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 4 sur 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 5 sur 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 6 sur 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 7 sur 8

(Crédit image: Microsoft Game Studios) Image 8 sur 8

(Crédit d’image: Microsoft Game Studios)

2. Le monde fait trois fois la taille d’Ori et de la forêt aveugle

Aussi difficile que cela puisse paraître, l’Ori d’origine n’était situé que dans un immense bois appelé La Forêt de Nibel. La suite nous fait sortir de cette forêt et dans le monde plus large, qui, comme vous pouvez vous attendre de toute suite à gros budget, sera beaucoup plus grande qu’auparavant.

Selon Smith, c’est environ trois fois la taille – mais il dit que l’estimation exacte est difficile car il ne s’agit pas exactement de comparer des pommes à des pommes puisque ce jeu a non seulement un grand monde, mais aussi un certain nombre de défis appelés Spirit Trials et Spirit. Des sanctuaires qui sont essentiellement des arènes de combat, vague après vague d’ennemis.

La bonne nouvelle, au moins, est que vous aurez une carte de référence au cas où vous vous perdriez et une carte que vous êtes encouragé à utiliser pour revoir les zones précédemment explorées une fois que vous avez acquis de nouvelles compétences pour débloquer de nouveaux fragments d’esprit.

3. Les éclats d’esprit vous aident à jouer comme vous le souhaitez

De toutes les nouvelles fonctionnalités, les Spirit Shards sont les plus intéressants. Ces capacités équipables modifient les statistiques et les attaques d’Ori et peuvent être trouvées ou achetées dans le monde entier. Certains des éclats que nous avons trouvés lors de notre session de jeu comprenaient un appelé Reckless qui augmente les dégâts infligés par Ori de 15%, mais augmente également les dégâts subis du même montant.

Un autre, appelé Résilience, a protégé Ori de 10% de dégâts en moins sans aucune pénalité – ce qui pourrait améliorer les débutants qui ont encore du mal à se concentrer sur le combat, ce qui met l’accent sur Will of the Wisps.

4. Attendez-vous à passer plus de temps dans les batailles de grands boss

Le jeu original avait beaucoup d’ennemis plus petits habitant chaque arbre, racine et souche de la forêt de Nibel, mais il n’y avait pas beaucoup de créatures gargantuesques. En fait, probablement le seul qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez au jeu original est Kuro, le hibou surdimensionné qui tue les esprits gardiens, et vous donne une course pour votre argent dans une chasse à travers la forêt ardente à la fin de la Jeu.

La Volonté des Feu follets a bien plus de ces ennemis surdimensionnés que vous devrez échapper et, dans certains cas, affronter dans des batailles individuelles.

Ce que Smith veut de la suite, c’est de donner aux joueurs des moments plus mémorables comme la scène de poursuite finale à la fin d’Ori et de la forêt aveugle – un combat que certains pourraient trouver frustrant en raison de sa difficulté. Smith dit que l’équipe est parfaitement consciente des difficultés que ces combats pourraient présenter aux joueurs et a écouté attentivement les commentaires sur la difficulté des personnes qui ont essayé Will of the Wisps.

5. Il est disponible au lancement sur Xbox Game Pass

La dernière distinction, et peut-être la plus importante, qui mérite d’être soulignée au sujet d’Ori et de la volonté des feux follets, c’est qu’elle sera disponible en téléchargement sur Xbox Game Pass le jour du lancement, le 11 mars 2020. C’est important pour Moon Studios et Smith. , qui sont ravis de voir leur travail acharné apprécié par beaucoup plus de joueurs qu’il ne l’aurait apprécié s’il n’avait été publié que sur Steam, et c’est bon pour les joueurs qui n’auraient peut-être pas payé pour l’essayer.

“Nous voulons simplement que plus de personnes découvrent ce que nous avons créé”, a déclaré Smith. “Et donc le Game Pass est juste une belle façon d’ouvrir les vannes et de laisser tout le monde découvrir l’histoire que nous avons conçue, les visuels et la musique.”