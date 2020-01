Origine de la boîte noire de l’avion

C’est quelque chose qui se répète dans chaque accident aérien. Après avoir localisé le lieu de l’impact et trouvé les survivants possibles, les équipes de secours se concentrent sur la recherche d’une boîte orange que, au fil des ans, nous avons appelée boîte noire. La raison en est simple: cet appareil est inévitablement associé à des accidents qui font un grand nombre de victimes.

Bien que les statistiques confirment encore et encore que voler en avion est beaucoup plus sûr que d’autres activités que nous considérons comme sûres, il est impossible d’éviter que dans certains cas des accidents aériens se produisent et, par conséquent, ces accidents finissent par entraîner des décès. Par conséquent, tôt ou tard, quelqu’un a trouvé une solution qui, même si elle n’a pas empêché les accidents d’avion, ils nous donneront des informations pour les éviter à l’avenir.

À l’heure actuelle, il existe deux appareils appelés boîte noire qui sont installés dans chaque avion survolant le ciel. L’un est connu comme enregistreur de données de vol (FDR) en anglais et conserver les données de vol à partir d’enregistrements de dizaines de paramètres qui sont collectés toutes les quelques secondes. Le second est appelé enregistreur vocal du cockpit (CVR) et enregistre les sons dans la cabine, y compris conversations pilotes, entre eux, et avec la tour de contrôle. Les deux sont intégrés dans le même appareil qui doit résister à des impacts de 3400 g (force g) et à des températures de plus de 1000 ºC. Si vous voulez en savoir plus sur boîtes noires modernes, vous pouvez consulter l’article Tout sur les boîtes noires d’un avion qui explique son fonctionnement long et dur.

Mais dans cet article, nous assisterons à la naissance d’une invention qui, bien qu’elle ne puisse pas être expliquée directement, a sauvé des millions de vies grâce aux évolutions de la législation et des mesures de sécurité introduites après chaque accident d’avion enregistrées grâce aux boîtes noires.

Aviation et boîtes noires

Il y a des inventions qui sont inévitablement associées les unes aux autres. La boîte noire, par exemple, est due à l’aviation. Et bien que le premier avion en tant que tel, nous l’avons placé en 1903, l’année où les frères Wilbur et Orville Wright Ils effectuent leurs premiers vols aériens, l’introduction de la boîte noire est plus tardive et est liée à la vulgarisation des vols commerciaux peu avant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, par exemple, introduisent la boîte noire obligatoire sur les avions de passagers en 1958. Et dans les années 60, ils seront étendus aux compagnies aériennes du monde entier.

Avion Boeing B-17E de l’US Air Force

Bien que la boîte noire soit née vers les années 50, dans les années 30 quelques tentatives surgissent. enregistrer les vols, tels que capture photo que les Français proposent François Hussenot et Paul Beaudouin. Ce premier gadget commencera à être utilisé dans les années 40 et des versions plus évoluées continueront à être utilisées dans l’aéronautique française jusqu’aux années 70.

Fait intéressant, dans l’aviation militaire, qui évolue en marches forcées dans le Seconde Guerre mondiale, l’utilisation de la photographie jouera également un rôle important pour enregistrer les avions abattus ou pour mettre à jour les cartes dans la zone ennemie. Dans ce domaine, l’anglais Len Harrison et Vic Husband développer un appareil qui recueille les données de vol pour les récupérer en cas de chute de l’avion au combat.

La première boîte noire

Mais si nous devons parler de la boîte noire telle que nous la connaissons, selon la source que nous consultons, la paternité est Américain ou australien. Et, comme pour tant d’inventions modernes, il n’y a pas un seul inventeur. De plus, la même invention est créée pratiquement en même temps à différents endroits de la planète.

Officiellement, on dit souvent que le premier brevet sur les boîtes noires pour l’aviation correspond aux États-Unis. James J. Ryan, professeur d’ingénierie à l’Université du Minnesota et ingénieur dans l’entreprise General Mills. En août 1953, Ryan enregistre le brevet qui ne sera pas approuvé avant 1960. Un deuxième brevet sera approuvé en 1963. Cette première boîte noire enregistrait la vitesse, la force g et l’altitude parmi d’autres mesures enregistrées sur une bande de papier d’aluminium. Par curiosité, cette boîte noire n’était ni noire ni orange mais jaune, et au lieu d’une boîte carrée ou rectangulaire, elle est venue dans un boîtier métallique sphérique.

David Warren avec son prototype de boîte noire en 2004. Source: Musée national d’Australie

Mais les Anglais et les Australiens ont une autre histoire à raconter. En 1954, l’Australien David Warren Il a eu l’idée de créer sa propre boîte noire, un appareil orange destiné à collecter des données de vol, comme la version américaine, mais aussi enregistrer des voix et des sons avant l’accident, comme c’est le cas avec les boîtes noires actuelles. Cette boîte noire est conçue dans les laboratoires de recherche aéronautique (ou Aeronautical Research Laboratories en anglais) du gouvernement australien où David Warren a travaillé comme chimiste spécialisé dans les carburants d’aviation.

Warren et d’autres ont reçu la demande de trouver une solution aux accidents aériens successifs survenus entre 1952 et 1954 à bord d’avions Comète de la société britannique Depuis Havilland. Sept accidents et un total de 110 morts qui ont amené les Britanniques et les Australiens à chercher un moyen d’éviter ce type de catastrophe aérienne.

Comme je l’ai dit, David Warren a eu l’idée en 1954 mais n’a pas pu mettre en pratique jusqu’en 1957 lorsque ses supérieurs et les autorités australiennes décident enfin de financer son idée. Ce désintérêt est en partie dû au fait que l’Australie n’est pas un pays leader dans l’aéronautique comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Somme toute, son premier prototype J’ai enregistré quatre heures d’audio et huit instruments avec des lectures chaque seconde. L’appareil nécessitait peu d’entretien et était protégé par un boîtier en acier.

Après obligatoire pour inclure des boîtes noires dans les avions qui survolaient les États-Unis, les autorités britanniques ont commencé à s’intéresser à cette technologie, à laquelle a également contribué la pression populaire. En chemin, Warren a eu l’occasion de montrer son prototype aux autorités britanniques et américaines. Enfin, il a pu créer un prototype pratiquement définitif en 1962 grâce au soutien de l’agence où il travaillait, les Laboratoires de Recherche Aéronautique. Et contrairement au modèle américain, la boîte noire de Warren n’était pas brevetée et restait sous la domaine public.