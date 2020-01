Oscar 2020, voici toutes les nominations dans chaque catégorie

Pendant ces heures, ils ont été officialisés nominations pour tous les films qui participera à la mission de très convoité Oscar Awards 2020. La cérémonie aura lieu le 9 février au Dolby Theatre situé près du Walk of Fame à Hollywood, Los Angeles.

On peut dire que grâce à ces nominations il est déjà possible de deviner la tendance générale des prix, mais évidemment rien n’est écrit et tout peut arriver. la le succès de “Joker” a également été reconnu par les critiques qui a décidé de concurrencer le long métrage dans onze catégories. Cette situation a fait le film Todd Phillips et le protagoniste emblématique Joaquin Phoenix le plus représenté aux Oscars 2020.

Immédiatement après la course aux Oscars sont “1917” de Sam Mendes, “Il était une fois à … Hollywood” par Quentin Tarantino et “L’Irlandais” de Martin Scorsese. Ces trois longs métrages peuvent se vanter d’avoir le même mérite avec chaque film a marqué dix nominations. Ci-dessous vous pouvez lire toutes les nominations des principales catégories de la course:

Meilleur film

Le Mans ’66 – Le grand défi

L’Irlandais

Jojo Rabbit

joker

Petites femmes

Histoire d’un mariage

1917

Il était une fois à … Hollywood

parasite

Meilleur réalisateur

Martin Scorsese, l’Irlandais

Quentin Tarantino, Il était une fois à … Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Meilleure actrice principale

Scarlett Johansson, histoire d’un mariage

Renée Zellweger, Judy

Charlize Theron, Bombshell

Saoirse Ronan, Petites femmes

Cynthia Erivo, Harriet

Meilleur acteur principal

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les deux papes

Adam Driver, histoire d’un mariage

Leonardo DiCaprio, Il était une fois à … Hollywood

Antonio Banderas, Dolor y Gloria

Meilleur scénario original

Rian Johnson, Knives Out

Quentin Tarantino, Il était une fois à … Hollywood

Bong Joon Ho, Han Jin-won, Parasite

Noah Baumbach, histoire d’un mariage

Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns, 1917

Meilleur script non original

Todd Phillips, Scott Silver, Joker

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Greta Gerwig, petites femmes

Anthony McCarten, Les deux papes

Steven Zaillian, l’Irlandais

Meilleur film étranger

Corpus Christi (Pologne)

Parasite (Corée du Sud)

Douleur et gloire (Spaga)

Les Misérables (France)

Honeyland (Macédoine du Nord)

Meilleur film d’animation

Dragon Trainer: Le monde caché

Lien manquant

Toy Story 4

Klaus

J’ai perdu mon corps

Meilleur documentaire

Usine américaine

Pour Sama

Honeyland

Aux confins de la démocratie

La grotte

Meilleure actrice dans un second rôle

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Laura Dern, histoire d’un mariage

Kathy Bates, Richard Jewell

Margot Robbie, Bombshell

Florence Pugh, petites femmes

Meilleur acteur de soutien

Al Pacino, l’Irlandais

Brad Pitt, Il était une fois à … Hollywood

Anthony Hopkins, Les deux papes

Tom Hanks, un ami extraordinaire (une belle journée dans le quartier)

Joe Pesci, l’Irlandais

Meilleure photographie

L’Irlandais, Rodrigo Prieto

1917, Roger Deakins

Il était une fois à … Hollywood, Robert Richardson

Le phare, Jarin Blaschke

Joker, Lawrence Sher

Meilleur montage

Le Mans 66 – Le grand défi, Michael McCusker, Andrew Buckland

Jojo Rabbit, Tom Eagles

Joker, Jeff Groth

Parasite, Yang Jinmo

L’Irlandais, Thelma Schoonmaker

Meilleure scénographie

1917

Il était une fois … Hollywood

Jojo Rabbit

L’Irlandais

parasite

Meilleurs effets spéciaux

Star Wars: L’ascension de Skywalker

Avengers: Fin de partie

Le Roi Lion

L’Irlandais

1917

Meilleurs costumes

Il était une fois à … Hollywood

Petites femmes

L’Irlandais

Jojo Rabbit

joker

Meilleure bande sonore

Petites femmes

Star Wars: L’ascension de Skywalker

Histoire d’un mariage

joker

1917

Meilleure chanson

«Je ne peux pas te laisser te jeter», Toy Story 4

«Je suis avec toi», percée

“Je vais encore m’aimer”, Rocketman

«Into The Unknown», Frozen II

«Debout», Harriet

Meilleur monteur sonore

Le Mans 66 – Le grand défi

Star Wars: L’ascension de Skywalker

1917

joker

Il était une fois … Hollywood

Meilleur son

Il était une fois à … Hollywood

Ad Astra

joker

Le Mans 66 – Le grand défi

1917

Il suffit d’attendre quelques semaines pour savoir quels films, réalisateurs et acteurs pourront conquérir la statuette tant convoitée et remporter le titre de Meilleur film.