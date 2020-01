Oscar Isaac jouera dans l’adaptation au grand écran d’Ex Machina

Tout juste sorti d’une série sur la dernière trilogie Star Wars, l’acteur Oscar Isaac a signé une adaptation de l’une des meilleures séries de bandes dessinées du début du 21e siècle, Ex Machina – maintenant appelée The Great Machine for the big screen.

Isaac a signé pour jouer le personnage principal Mitchell Hundred. En plus de jouer, Isaac produira également The Great Machine aux côtés de Jason Spire et Vaughan.

Dans la bande dessinée Ex Machina – écrite par Brian K. Vaughan et dessinée par Tony Harris – Hundred est le premier et le seul super-héros qui devient maire de New York après les événements du 11 septembre. Le livre tourne principalement autour de la politique, avec les flashbacks sur le temps de Hundred en tant que super-héros, The Great Machine – un surhumain qui peut parler et contrôler des machines. La série a couru pour 50 numéros à Wildstorm Comics, une empreinte de DC Comics.

En 2014, Isaac a également joué dans le film d’Alex Garland Ex Machina – un film qui n’a rien à voir avec la bande dessinée de Vaughan et Harris. Évidemment, le nom de la bande dessinée doit être changé pour le grand écran, car ce serait un peu déroutant s’il y avait deux films intitulés Ex Machina et les deux avec Isaac.

The Great Machine n’est pas la seule adaptation de Vaughan à venir. Sa brillante série comique Y: The Last Man arrive sur FX, mais elle est toujours en pré-production. “C’est en pré-production”, a expliqué John Landgraf, président de FX Networks et FX Productions, lors de la tournée de presse hivernale de TCA. “Eliza Clark dirige ce spectacle avec Brad Simpson et Nina Jacobson. Nous avons vu, cinq [or] six scripts maintenant. C’est tout ce que je peux dire. Nous n’avons pas programmé parce qu’il n’est pas encore entré en production. Nous avons changé de showrunners et avons fait une grande sorte de redémarrage dessus et c’était donc un gros réaménagement. Mais cela semble bien se passer. “