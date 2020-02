Oscars 2020: les plus gros snobs et surprises

le Oscars En 2020, de nombreux Oscars se sont déroulés comme prévu, mais il y avait encore de la place pour de grandes surprises et de gros snobs. La 92e cérémonie des Oscars, qui a eu lieu comme d’habitude au Dolby Theatre à Hollywood, Los Angeles, et pour la deuxième année consécutive n’a pas eu d’hôte, a été à bien des égards une année plus simple et moins controversée que la nôtre. vu récemment.

C’est en partie à cause de la force des candidats dans tous les domaines, avec de nombreux gagnants méritants occupant les meilleures machines à sous et de la même manière d’autres catégories étant du genre où la plupart des gens auraient été satisfaits de 2-3 victoires parmi les candidats. Les plus grandes controverses, comme le manque de femmes pour le meilleur réalisateur, étaient survenues plus tôt dans la saison des récompenses après l’annonce des nominations aux Oscars, laissant Hollywood largement libre pour une nuit d’applaudissements et de tapotements.

Comme toujours, un certain nombre de récits et de leaders ont émergé, et les Oscars 2020 sont restés fidèles au scénario de bon nombre d’entre eux … jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Au cours de la nuit, il y a eu quelques récompenses qui ne se sont pas déroulées comme la plupart des gens s’y attendaient. Voici les plus gros snobs et surprises des gagnants des Oscars 2020.

Surprise – Ford v Ferrari remporte le meilleur montage sonore en 1917

Le montage sonore fait partie des récompenses les plus petites et les plus techniques décernées lors de la soirée des Oscars, mais cela n’a pas fait moins de surprise lorsque Ford contre Ferrari a remporté le petit homme d’or. Bien que l’édition et le mixage du son puissent parfois diverger, il est toujours plus courant pour eux d’aller tous les deux au même film, en partie, peut-être, car de nombreux électeurs ne sont tout simplement pas pleinement conscients des différences (c’est pourquoi ils envisagent de faire il seulement un prix à l’avenir). Considérant que 1917 était un film de guerre épique (un favori dans cette catégorie) et le meilleur favori, alors il semblait être un shoo-in pour les deux Sound Awards, mais Ford v Ferrari a été quelque chose d’une surprise la nuit. Il est difficile de dire que cela indiquait que 1917 n’avait pas remporté le prix du meilleur film, mais c’était au moins significatif car c’était le premier signe que le film de Sam Mendes ne ferait pas tout son possible lors des 92e Academy Awards.

Snub – Avengers: Fin de partie ne gagne pas les meilleurs effets visuels

En regardant la triste histoire des films Marvel aux Oscars, et ce n’est peut-être pas trop une surprise que les électeurs de l’Académie aient choisi de décerner en 1917 l’Oscar des meilleurs effets visuels à Avengers: Fin de partie. Néanmoins, c’est toujours un camouflet cinglant pour le MCU: Avengers: Fin de partie est le plus grand film de tous les temps, et la conclusion de tout le voyage d’une décennie et plus. Avec cela, il y avait un sentiment que les électeurs pourraient vouloir donner à un film aussi important (au moins en termes de domination du box-office et de la discussion) une certaine reconnaissance, et Visual Effects était le seul endroit pour le faire. Hélas, les Oscars ont une fois de plus opté pour des effets plus petits et plus subtils que les effets visuels de masse d’un film Marvel (comme ils l’ont fait avec First Man over Avengers: Infinity War l’année dernière).

Snub – L’Irlandais se ferme complètement aux Oscars

Dès l’annonce de The Irishman, ce fut un favori des Oscars. Sous la direction de Martin Scorsese, avec Robert De Niro en vedette et le soutien d’Al Pacino et Joe Pesci, ses véritables bonafides de la saison des récompenses ont été déterminés bien avant que le visage de De Niro n’ait subi de vieillissement de CGI. Cela a été confirmé dans les nominations, l’Irlandais en recevant 10 au total, mais cette année a également vu le changement narratif, l’Irlandais étant de moins en moins un vrai concurrent. Il a peut-être eu tous les principaux noms, mais d’eux, il a reçu un grand total de zéro victoire. Pesci n’a pas eu de chance que ce soit l’année de Brad Pitt, tandis que l’Irlandais aurait peut-être aussi espéré (ou du moins aurait mérité) le meilleur montage et le scénario adapté. Que ce soit la durée de 3,5 heures du film qui a découragé les électeurs, une réponse silencieuse une fois que l’Irishman a frappé Netflix, ou encore un manque de désir de récompenser le service de streaming, The Irishman a été complètement exclu aux Oscars 2020.

Surprise / Snub – Bong Joon-ho bat Sam Mendes pour le meilleur réalisateur

Alors que Best Picture était considéré comme une course de deux chevaux entre Parasite et 1917 avant les Oscars 2020, Best Director semblait être beaucoup plus un verrou pour ce dernier. Sam Mendes a nettoyé dans les catégories du meilleur réalisateur toutes les saisons de récompenses: les Golden Globes, les BAFTA et les Critics ‘Choice Awards ont tous été repulpés pour Mendes en tant que meilleur réalisateur, avec 1917 considéré comme une véritable réussite technique et un exploit incroyable de direction. Plus important encore, Mendes a également remporté le prix de la Guilde des réalisateurs d’Amérique, qui est le meilleur grimpeur pour le prix du meilleur réalisateur. Avant Mendes, un seul réalisateur de cette décennie avait décroché la DGA mais pas l’Oscar, et c’était Ben Affleck, qui n’a pas été nominé par les Academy Awards et dont le camouflet était considéré comme si flagrant qu’il a contribué à propulser Argo vers la victoire du meilleur film. . Avant cela, il faut remonter Rob Marshall et Chicago en 2002, qui a également remporté le prix du meilleur film. Bong Joon-ho de Parasite a été aimé sur le circuit des récompenses cette année, et il mérite incroyablement le prix, mais c’est néanmoins une énorme surprise qu’il ait remporté le petit homme d’or ici, et un gros camouflet pour Mendes et 1917.

Surprise – Un parasite remporte le meilleur film

La saison des récompenses a commencé avec quelques films apparemment dans la course du meilleur film aux Oscars – Once Upon A Time In Hollywood était considéré comme un concurrent sérieux au début de l’année – mais ils avaient tous été vus comme ils étaient réduits à seulement deux films: Parasite et 1917. Dans la nuit, c’était un appel extrêmement difficile, et bien que Parasite ait eu le plus grand buzz et apparemment plus de bonne volonté, la sagesse conventionnelle a toujours soutenu que c’était le prix de 1917 à perdre. Après tout, il avait remporté le premier prix au Producers Guild of America Awards, qui, avant les Oscars 2020, avait sélectionné sept des neuf derniers lauréats du meilleur film, y compris le livre vert un peu choqué de l’année dernière. Aux côtés des premiers prix des Globes et des BAFTA, elle place 1917 en position de force. Dans le même temps, Parasite a été confronté à la bataille difficile de ne pas être en langue anglaise, aucun film en langue étrangère n’ayant jamais remporté le prix du meilleur film auparavant. Et, avec Bong Joon-ho prenant le meilleur réalisateur, la forme récente suggère que ces deux prix sont souvent partagés. Pourtant, contre toute attente, l’amour pour le film – et probablement le système de scrutin préférentiel des Oscars – a finalement brillé, avec Parasite remportant le prix du meilleur film dans une grande victoire opprimée bienvenue pour couronner le 2020 Oscars.

