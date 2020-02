Oscars 2020: Parasite et 1917 sont les films les plus gagnants cette année

Les Oscars de cette année ont pris fin et il y a eu de grands moments tout au long de la soirée. Le Parasite de Bong Joon Ho a été le premier film non anglais à remporter le prix du meilleur film, et Joaquin Phoenix a été le deuxième acteur à jouer le Joker à gagner et l’Oscar. Mais ce que beaucoup de gens veulent savoir, c’est quel film a remporté le plus de prix pour les 92e Academy Awards?

Il y avait plus d’une douzaine de films en lice pour plus d’un prix cette année, mais rien n’a été nominé plus que Joker, qui a décroché un total de 11 noms, un de plus de 1917, Once Upon a Time in Hollywood et The Irishman. Cependant, en ce qui concerne les Oscars 2020, le film sud-coréen Parasite a fini par obtenir le plus de victoires. Découvrez les films les plus gagnants de cette année.

Plus grand nombre de victoires aux 92e Academy Awards

Parasite (quatre victoires) 1917 (trois victoires) Il était une fois à Hollywood (deux victoires) Ford contre Ferrari (deux victoires) Joker (deux victoires)

Parasite a remporté les Oscars du meilleur film, réalisateur, long métrage international et scénario original. Vous pouvez consulter le discours d’acceptation de la victoire du meilleur film de Parasite ci-dessous.

La deuxième place revient à 1917, avec trois victoires, dont les meilleurs effets visuels, la cinématographie et le mixage sonore, même s’il s’agit de l’un des trois films les plus nominés de l’année.

L’une des choses les plus choquantes de la soirée n’a pas été ce qui a gagné; c’est ce qui n’a pas gagné. L’Irlandais de Martin Scorsese a remporté 10 prix – dont deux dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle – et n’a remporté aucun d’entre eux. C’était le seul film à être nominé pour le meilleur film qui n’a remporté aucune des catégories nominées.

Pour en savoir plus sur les 92e Academy Awards, consultez le récapitulatif complet de GameSpot de tous les gagnants.