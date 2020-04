Otra actualización de Windows 10 causa problemas y Microsoft pasa del tema

Al parecer, una actualización de Windows 10 está causando nuevos problemas, una vez más. Pero esta vez Microsoft no se está dando por enterada en estos momentos

La actualización potencialmente afectada es Windows 10 KB4541335, que fue lanzada el día 24 de marzo como un parche opcional que se suponía iba a solucionar varios errores en Windows 10 1909 y Windows 10 1903, las dos últimas grandes versionses del sistema operativo de Microsoft.

Aunque parece que esta actualización se está instalando de forma correcta para la mayoría de las personas, el blog Windows Latest dice que algunos usuarios están experimentando problemas, incluyendo fallos completeos de su PC cuando intentan jugar.

Otro usuario denuncia que ha experimentado la temida pantalla azul de la muerte (Blue Screen of Death) con el mensaje of error “whea_uncorrectable_error” cuando ve vídeos de YouTube.

Mientras tanto, otros usuarios han enviado mensajes a través del canal de Feedback de Microsoft alertando de that sus PCs van lentos después de instalar el parche, con un uso de la CPU elevado cuando está cargando, y con partes del interfaz de Windows 10 quedando prácticamente bloqueadas.

Les meilleures offres de portables d’aujourd’hui – stock vérifié toutes les 30 minutes:

Acer 15.6 “16GB Chromebook 15

Chromebook HP 14-ak030nr -…

Ordinateur portable HP Chromebook 14-ca030nr, écran 14 “, Intel Celeron, mémoire 4 Go, eMMC 16 Go, … Ordinateur portable HP Chromebook 14-ca030nr, écran 14”, Intel Celeron, mémoire 4 Go, eMMC 16 Go, Google Chrome OS

Chromebook HP 14-ca030nr …

Recertifié – HP Chromebook …

Acer Chromebook Spin 11 -…

No hay causa para la alarma … todavía

Aunque las noticias sobre los problemas causados ​​por esta última actualización son preocupantes, al parecer el número de personas que los están denunciando es relativamente pequeño. Esto es debido al hecho de que la actualización es totalmente opcional y no es automáticamente descargada e instalada por el sistema.

En vez de eso, los usuarios deben instalarla manualmente, lo que esperemos que signifique que muchos usuarios no lo han instalado.

Según Windows Latest, Microsoft no hastiendo nada para solucionar este problema porque, según la compañía, no tienen noticia of that algo esté mal con the actualización.

Hemos contactado con Microsoft para ver si tenían comentarios. Si estos problemas persisten, esperemos que la compañía de Redmond se los tome en serio y trabaje para arreglarlos.

Par el momento, si lo a descargado y tienes problemas, puedes desinstalarlo:

Abre las preferencias del sistema (Paramètres) pulsando el icono del engranaje en el menú de Inicio o pulsando la tecla de Windows más la letra I.Selecciona en Actualización y seguridad (Mise à jour et sécurité) .Pulsa en Actualización de Windows (Windows Update) en el menú de la izquierda.Elige Ver historial de actualizaciones (Afficher l’historique des mises à jour) .Haz cliquez sur fr Desinstalar actualizaciones (Désinstaller les mises à jour) Escoge KB4541335.

Después de la desinstalación los problemas se habrán solucionado.