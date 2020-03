Où acheter une Nintendo Switch: quand le stock reviendra-t-il?

Vous recherchez une Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite récemment? Vous avez probablement remarqué que ces consoles se vendent partout. Cependant, vous pouvez toujours obtenir un Switch Lite: faites défiler vers le bas pour les endroits qui ont encore du stock. L’édition régulière, cependant, a quasiment disparu pour le moment.

Ci-dessous, nous avons exploré les raisons pour lesquelles le commutateur se vend pour le contexte, et fourni nos prévisions pour quand il sera de retour en stock en fonction de nos expériences passées de couverture de la console pendant les périodes de pointe des ventes. De plus, nous vous indiquerons également où acheter une Nintendo Switch une fois que le stock sera de retour et mettrons en évidence tout stock actuel de Switch ou Switch Lite que nous pourrons trouver.

Consultez notre page sur les packs et offres Nintendo Switch pour une mise à jour permanente sur la façon dont les fournitures de la console fonctionnent, mais vous êtes beaucoup plus susceptible de trouver un Switch Lite là-bas maintenant que le Switch de base.

Où acheter Nintendo Switch maintenant – dernier stock restant

Si vous recherchez la console Nintendo Switch complète et dockable aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, vous aurez peut-être un peu plus de temps à attendre. Le stock a complètement séché.

Cependant, si vous cherchez où acheter une Nintendo Switch Lite portable, vous aurez peut-être plus de chance. Il y a encore une poignée d’actions aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie dont vous pouvez profiter.

Pourquoi la Nintendo Switch se vend-elle?

(Crédit d’image: Nintendo)

C’est une combinaison de quelques facteurs: la pandémie mondiale a conduit à une ruée vers l’achat de la console pour remplir ses heures à l’intérieur, ce qui n’est pas surprenant. Dans le même temps, Animal Crossing: New Horizons est sorti, un jeu tant attendu et un hit croisé massif qui a capturé l’imagination d’un public plus large et grand public. Le Switch se vend régulièrement depuis un certain temps maintenant. Cela n’a fait qu’exacerber le problème.

De plus, en février, Bloomberg a publié un rapport avertissant qu’un goulot d’étranglement potentiel avec des fournitures de composants en provenance de Chine (provoqué par un coronavirus) verrait le stock se tarir dès avril. Si le raisonnement mentionné dans ce rapport était correct, il semble qu’ils étaient assez à l’aise avec le timing, sauf que le stock semble avoir disparu encore plus vite que cela.

“Le matériel Nintendo Switch se vend dans divers magasins aux États-Unis, mais d’autres systèmes sont en route. Nous nous excusons pour tout inconvénient”, a déclaré Nintendo à THR dans un communiqué. Donc, plus de stock est en route. Mais quand pourrez-vous acheter une Nintendo Switch?

Quand la Nintendo Switch sera-t-elle de retour en stock?

En supposant que les chaînes d’approvisionnement fonctionnent normalement, notre prédiction est que le retour des stocks pourrait prendre environ un mois. Sur quoi nous basons-nous? Eh bien, au Royaume-Uni l’année dernière, le Switch s’est vendu pendant la période de Noël, et il a fallu attendre fin janvier pour que les stocks soient réapprovisionnés chez tous les grands détaillants.

Un autre point de référence aux États-Unis: le dernier modèle Switch Lite d’Amazon que vous pouvez pré-commander au moment de la rédaction a une date de stock en date du 7 mai 2020. Cela ne semble pas improbable comme date réaliste que nous pourrions voir plus large. stock pour cette unité particulière. Cela dit, il est possible que Nintendo prenne d’autres mesures pour répondre à la demande sans précédent, et nous pourrions voir les consoles arriver un peu plus tôt. Nous devrons attendre et voir.

Encore une fois, ce ne sont que des prédictions, mais vous pouvez être assuré que lorsque le commutateur reviendra, les gens se précipiteront pour réclamer les nouvelles consoles. Il est très probable qu’il se vendra à nouveau.

En attendant, notre conseil est d’éviter d’être trompé par des vendeurs tiers qui gonflent le prix. 299,99 $ / 279,99 £ / 469 AU $ est le PDSF / RRP pour le Switch normal, tandis que 199,99 $ / 199,99 £ / 329 AU $ est le prix du Switch Lite. Payer au-dessus ne vaut pas la peine, sauf si vous achetez un ensemble de jeux et d’accessoires.

Où acheter Nintendo Switch lorsque le stock revient

Dès que ces consoles arriveront dans cet entrepôt, les détaillants voudront les mettre en rayon. Et vous pouvez parier qu’ils voleront dans des camions de livraison tout aussi rapidement. Si vous entendez dire que la Nintendo Switch est de retour en stock aux États-Unis, Amazon et Walmart seront votre meilleur pari.

Avec des stocks d’entrepôt massifs, une livraison rapide et des processus de paiement rapides, ces détaillants sont prêts à récupérer votre commande Nintendo Switch avant la file d’attente. De plus, pendant tout notre temps à couvrir les offres de packs Nintendo Switch, ces magasins ont toujours gagné en valeur, ce qui signifie que vous êtes plus susceptible de profiter de quelques extras pour votre argent.

(Crédit d’image: Nintendo)

Au Royaume-Uni, Currys et Game sont susceptibles d’offrir les premiers packs du pack, mais ne sous-estimez pas la puissance de la livraison Argos le jour même si vous voulez votre console maintenant. Nous verrons probablement les meilleurs prix sortir de Currys, qui sont généralement réticents à augmenter le coût de la console lorsque la demande atteint son apogée, et si vous recherchez les délais de paiement les plus rapides pour sécuriser le vôtre avant tout le monde, vous ” Je veux également garder un œil sur Amazon.

Si le stock a déjà été nettoyé chez ces détaillants au moment où vous y arrivez, vous vous demanderez toujours où acheter une Nintendo Switch. Heureusement, de nombreux détaillants non technologiques stockent également la Nintendo Switch, vous aurez donc de la chance avec John Lewis, Jacamo et Studio, entre autres.

En Australie, Amazon est probablement votre meilleur pari, mais cela vaut la peine de garder un œil sur d’autres magasins en ligne, tels que Kogan et eBay. Les grands détaillants tels que JB Hi-Fi et Big W sont également susceptibles de recevoir de nouveaux stocks, et les détaillants de jeux tels que EB Games et The Gamesmen devraient également obtenir plus d’unités bientôt.

Ne vous laissez pas vous demander où acheter un Nintendo Switch le jour, préparez-vous maintenant et vous avez toutes les chances d’en acheter un lorsque les masses affluent vers les étagères.

En ce moment, vous êtes plus susceptible de trouver un Switch Lite que vous êtes un Switch ordinaire, mais le stock se vend toujours rapidement. Voici un tableau de comparaison de prix rapide pour le Switch Lite:

Nous vous tiendrons au courant des niveaux de stock du Switch.