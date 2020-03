Où acheter une webcam: ces détaillants ont encore du stock

Lorsque vous devez travailler à domicile, la capacité d’avoir une vidéoconférence efficace est extrêmement importante. Et, alors que beaucoup de gens peuvent avoir des ordinateurs portables dotés d’un appareil photo intégré, les meilleures webcams peuvent améliorer la qualité vidéo à un point tel qu’elles sont essentielles pour quiconque ayant des appels vidéo réguliers.

Cependant, maintenant que la crise de Covid-19 a poussé tant de personnes à travailler à domicile, l’offre s’épuise. Naturellement, beaucoup de gens se démènent pour mettre la main sur une webcam solide afin qu’ils puissent continuer à faire leur travail, même s’ils doivent être éloignés.

Si vous vous efforcez de mettre la main sur une webcam solide, ne vous inquiétez pas – ils sont certainement toujours là, même s’ils ne sont pas aussi faciles à trouver.

Heureusement, chez TechRadar, nous sommes des pros des achats en ligne, et nous avons trouvé les détaillants qui ont encore de solides webcams en vente et nous les avons tous rassemblés ci-dessous. Gardez à l’esprit que, comme les webcams évoluent si rapidement, certains modèles peuvent se vendre très rapidement.

Au Royaume-Uni? Nous venons également d’ajouter quelques webcams pour le marché britannique. Le stock évolue très rapidement en ce moment, alors assurez-vous de sauter sur ce qui est disponible maintenant. Consultez également notre meilleur article sur les webcams pour voir la gamme actuelle et découvrir celles qui sont toujours en stock dans vos régions.

Où acheter une webcam aux États-Unis

Nous avons parcouru le Web pour trouver les webcams qui ont encore des stocks disponibles à l’achat en ce moment. Parce que la nature des achats en ligne, cependant, nous verrons probablement certains d’entre eux se vendre entre-temps. Certaines de ces webcams sont en rupture de stock en ce moment, mais si vous en achetez une qui est affectée, vous devriez toujours pouvoir l’obtenir dans environ une semaine.

Webcam Anivia 720p W8 | 26 $ chez Newegg

Anivia est une marque de webcam moins connue, mais si vous recherchez une webcam 720p qui ne cassera pas la banque, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper ici. Pour être clair, nous n'avons pas utilisé cette webcam, mais tout ce que nous avons vu est vérifié.

Logitech C930 | 129 $ chez Logitech

Le Logitech C930 a été conçu avant tout pour les entreprises, ce qui signifie qu’il est spécialement conçu pour les personnes travaillant à domicile. D’une excellente qualité de construction à un bon micro, il a tout ce dont vous aurez besoin pour des réunions à distance.

Logitech StreamCam | 169 $ chez Logitech

La Logitech StreamCam est la dernière webcam de Logitech, mais c'est vraiment l'une des meilleures. Bien que cela soit commercialisé vers les streamers, son excellente qualité de fabrication et la possibilité de basculer entre le téléphone 9:16 et le format 16: 9 convivial en font un excellent choix, même si c'est un peu cher.

Webcam Logitech BRIO 4K | 199 $ chez Microsoft

Si vous recherchez une qualité vidéo de niveau professionnel dans une caméra que vous pouvez monter sur votre moniteur, le Logitech BRIO est exactement ce que vous recherchez. C’est cher, bien sûr, mais avec une qualité vidéo que vous n’obtiendrez nulle part ailleurs – en plus, cela fonctionne pour Windows Hello.

Webcams en rupture de stock

Parce que la disponibilité des webcams est un peu aléatoire pour le moment, de nombreuses webcams sont actuellement en rupture de stock. Cela signifie que vous ne pourrez probablement pas l’obtenir dans quelques jours, mais il devrait arriver dans une semaine ou deux. Nous avons trouvé les meilleures webcams en rupture de stock qui valent vraiment la peine d’attendre – avoir à attendre un morceau de matériel suffit sans se soucier d’obtenir quelque chose qui n’est potentiellement pas aussi bon.

Logitech StreamCam Plus | 169 $ chez Gamestop

Plutôt que d'être en rupture de stock, Gamestop le qualifie de précommande. Cependant, la Logitech StreamCam est la webcam que nous utilisons quotidiennement, ce qui en fait une recommandation facile. Oui, c'est cher, mais ça vaut vraiment chaque centime.

Où acheter une webcam au Royaume-Uni

Le stock est actuellement un problème pour les webcams au Royaume-Uni en ce moment, de nombreux grands détaillants tels qu’Amazon, Curry’s et Argos se vendant rapidement pendant que les gens s’adaptent à leur nouveau travail à domicile. Nous avons encore trouvé des webcams bon marché qui sont toujours disponibles, alors ne vous inquiétez pas si vous cherchez toujours – nous pouvons vous aider dans votre recherche.

Webcam HXSJ A860 USB2 avec micro | £ 17,38 £ 13.99 chez Newegg

Si vous êtes dans une situation difficile et que vous cherchez quelque chose de bon marché qui peut gérer à la fois la vidéo et l’audio, c’est actuellement votre meilleur choix. À moins de 15 £, c’est bon marché et gai, mais vous pourrez toujours faire le travail si vous souhaitez appeler par vidéo vos proches ou participer à ces réunions à distance au travail.

Webcam Logitech C270 HD | 29,99 £ chez Currys

Cette offre durera environ 5 minutes, vous devrez donc vous mettre en branle si vous avez besoin d'une webcam pas chère. Logitech est une marque bien connue, vous obtiendrez donc une webcam 720p décente avec un micro intégré ici – c'est votre meilleur pari si vous voulez éviter les importations sans marque.

Webcam Logitech B525 HD | £ 58.99 sur eBay

Voici la prochaine étape par rapport au C270 ci-dessus. Avec cette webcam, vous obtiendrez une résolution de 720p, une mise au point automatique, un micro intégré et une inclinaison de la caméra réglable à 360 degrés – des fonctionnalités pratiques qui la font s'asseoir confortablement dans le milieu de gamme pour les webcams. Toujours en stock sur eBay, mais il est probable qu'il se vendra bientôt.

Webcam Logitech C930c 1080P | £ 88.30 chez Newegg

Si vous préférez opter pour une marque bien connue, Newegg a encore du stock sur ces webcams Logitech C930c. Ce sont des webcams solides et axées sur les entreprises qui rendront la vidéo en 1080p – parfaites pour tout, y compris Google Hangouts et Skype.

Webcam avancée Razer Stargazer | 129,99 £ chez GAME

Voici une excellente webcam axée sur le streaming de Razer qui est toujours en stock chez GAME aujourd'hui. Rendu vidéo en 1080p, 60FPS et avec une gamme de technologies cool comme un micro antibruit et une suppression dynamique de l'arrière-plan, ces webcams ont toute une gamme d'applications utiles, même en dehors du streaming.

