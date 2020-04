Où acheter une Xbox One: tous les détaillants avec des offres groupées sont toujours disponibles

Si vous vous demandez où acheter une Xbox One, vous n’êtes pas seul, le stock commençant à glisser, il ne reste que quelques offres groupées. Nous parcourons tous les autres packs Xbox One S et Xbox One X encore disponibles à la commande, ainsi que les meilleurs détaillants à surveiller pour les futurs stocks.

Cela signifie que vous pouvez saisir une Xbox One avant de suivre le même chemin que la PS4 et la Nintendo Switch, et il est encore temps de vous procurer un excellent prix également. Avec la Xbox Series X en route, ces anciennes consoles ont subi des baisses de prix considérables au cours des derniers mois. L’augmentation de la demande peut avoir changé cela, cependant, car plus de joueurs ont la possibilité de consulter la bibliothèque de Microsoft.

Donc, votre recherche de l’endroit où acheter une Xbox One est terminée – entrons dans les meilleurs endroits pour prendre votre nouvelle console pour passer les jours.

Les meilleures offres Xbox One d’aujourd’hui

NOUS

Où acheter une Xbox One aux États-Unis: tous les détaillants en stock

Newegg

Newegg est la source de l’offre Xbox One S All Digital Edition super bon marché ci-dessus, mais si vous recherchez un plateau de disque, vous trouverez également de nombreux prix intéressants sur les consoles Xbox One X. Les prix réguliers de la Xbox One S ne concurrencent pas bien la version 4K ici, il vaut donc mieux opter pour le modèle X.

Microsoft

En achetant directement auprès de Microsoft, vous obtenez les dernières offres groupées directement depuis leur source. Vous trouverez de nombreuses actions sur les derniers packs Xbox One X à prix réduit et Microsoft est le seul endroit où vous pouvez vous retrouver avec l’unique Xbox Design Lab. Vous économisez 100 $ sur votre nouvelle console, ce qui signifie beaucoup d’espace pour acheter un contrôleur personnalisé à prix réduit.

Photo de B&H

B&H honore les baisses de prix de Microsoft sur la console Xbox One X, ainsi que de nombreuses actions sur le modèle One S. Les prix ne sont pas aussi stellaires ici que vous le trouverez dans les offres groupées ci-dessus, mais vous êtes assuré du stock si les choses commencent à désespérer.

Kohl’s

Vous trouverez une plus petite sélection de packs Xbox One X disponibles chez Kohl’s, mais de nombreux modèles Xbox One S proposés. Cependant, ils sont actuellement au même prix que la console 4K, donc s’il y a du stock moins cher ailleurs et que vous ne voulez vraiment pas acheter la version renforcée, vous voudrez peut-être faire le tour. Cependant, le stock sur ces consoles et de nombreux accessoires bon marché est abondant.

Royaume-Uni

Où acheter une Xbox One au Royaume-Uni: tous les détaillants en stock

Microsoft

Le stock commence à filtrer du propre inventaire de Microsoft, mais vous trouverez toujours de nombreuses offres groupées Xbox One S et Xbox One X disponibles à la source. Non seulement cela, mais comme vous économisez beaucoup sur votre console, vous pouvez également explorer le Xbox Design Lab pour un contrôleur personnalisé réduit.

Jeu

Le jeu a un inventaire sain de nombreux packs Xbox One disponibles à la commande dès maintenant, et vous trouverez également une gamme massive à leurs prix réduits. Non seulement il existe un large éventail de stocks, mais vous pouvez également acheter des offres qui incluent des jeux supplémentaires généralement pour seulement 10 £ de plus, ainsi qu’un pass Now TV Entertainment gratuit.

AO

Vous trouverez une poignée d’offres Xbox One disponibles chez AO en ce moment, toutes à leur prix réduit. La gamme n’est pas aussi étendue qu’elle ne l’est avec d’autres détaillants, mais le stock est disponible si vous êtes dans une pincée.

Argos

Argos a un stock limité de la Xbox One S à son prix réduit, ainsi que de la Xbox One X. De plus, Argos trie également son stock par région. Cela signifie que vous pourriez avoir de la chance avec un forfait dans votre région, auquel cas vous pouvez profiter de l’expédition le jour même pour démarrer.

Pourquoi acheter une Xbox One en 2020

Alors pourquoi acheter une Xbox One maintenant? Eh bien, vous achetez toujours une excellente machine, et si vous choisissez la Xbox One X, une capable de jouer en 4K pour un prix exceptionnel. Non seulement cela, mais Microsoft semble se pencher sur sa ligne de fête “ Xbox as a service ”, ce qui signifie que vous ne serez pas si laissé pour compte lorsque la nouvelle console arrivera. Tout cela dépend du Xbox Game Pass, le catalogue de plus de 100 titres de premier et troisième titres disponibles pour un faible coût mensuel, ainsi que l’accent mis par Microsoft sur la compatibilité descendante.

Vous en voulez plus? Nous suivons toutes les dernières offres et ventes Xbox One ainsi que les meilleurs prix Xbox One X ici sur TechRadar.