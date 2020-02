Où est filmée Death In Paradise?

Contrairement à beaucoup de mystères de meurtre britanniques Mort au paradis bénéficie d’un emplacement beaucoup plus exotique, mais où exactement le film est-il filmé? Production conjointe entre la France et le Royaume-Uni, l’émission de la BBC Death In Paradise a diffusé sa première saison en 2011 et a présenté sa neuvième saison en 2020. Pour les trois premières saisons, l’action était centrée sur le détective britannique Richard Poole (Ben Miller de Paddington 2) qui est envoyé pour enquêter sur le meurtre du chef britannique d’un poste de police local sur l’île fictive de Sainte-Marie aux Caraïbes, et finit par y rester en permanence en tant que nouveau chef de la police de l’île.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Après que Richard Poole a été assassiné lui-même lors de la première de la saison 3, le détective Humphrey Goodman (Kris Marshall de Love Actually fame) a été envoyé de Londres à Sainte-Marie pour résoudre le crime et a finalement repris les fonctions de Poole. Lorsque Goodman est revenu à Londres lors de la sixième saison de Death In Paradise, il a été remplacé par Jack Mooney (Ardal O’Hanlon du père Ted), qui a récemment quitté l’île lors de la saison 9 avec un nouveau détective Neville Parker (Ralf Little, The Royle Family ) prendre les rênes.

Connexes: Où est filmé Longmire?

Alors que le spectacle se déroule sur l’île fictive des Caraïbes britanniques de Saint Marie et sa ville principale Honoré, Death In Paradise est en fait filmé sur le groupe insulaire des Caraïbes françaises de la Guadeloupe, avec la commune de Basse-Terre de Deshaies faisant office de remplaçant pour le fictif Honoré. La cabane en bord de mer dans laquelle vit chaque détective est située sur l’Anse de la Perle, l’une des plus belles plages de la Guadeloupe située à quelques kilomètres au nord de Deshaies. Les autres lieux de tournage de Death In Paradise incluent le jardin botanique de Deshaies, le zoo de Guadeloupe au Parc des Mamelles et le luxueux Langley Fort Royal Resort, qui est également utilisé comme base de production pendant le tournage.

Quelques épisodes de Death In Paradise ont été tournés en dehors de la Guadeloupe. L’épisode en deux parties de la saison 6, «Man Overboard», comportait une enquête sur un meurtre qui a ramené Humphrey Goodman à Londres, où il a assuré la liaison avec Jack Mooney pour résoudre l’affaire et a été en grande partie situé dans la capitale britannique. Heureusement pour le casting et l’équipe de Death In Paradise, la majorité de la série est tournée en Guadeloupe.

Mort au paradis n’est pas la seule production assez chanceuse à filmer dans la chaîne insulaire des Petites Antilles des Caraïbes. La scène à la fin de The Shawshank Redemption dans laquelle Andy et Red sont réunis à “ Mexico ” a été filmée sur une plage de l’île Vierge américaine de Sainte Croix, et la franchise Pirates des Caraïbes a été filmée à des endroits tels que la Dominique et Saint Vincent et les Grenadines.

Suivant: Où les hostiles ont-ils été filmés?

À quoi s’attendre de Vikings Saison 6 Partie 2